國發會網羅國際新創與台結盟 助攻台積電找盟友

國發會長期推動國際新創與台灣產業結盟，有「護國神山」之稱的台積電，因此找到法國新創盟友。國發會指出，法國新創Wise Integration已在台設立公司，並與台積電合作開發氮化鎵，有助鞏固台灣高科技產業關鍵地位。

國發會今天舉行「推動國際新創與企業對接十年有成」記者會，宣布國際前瞻科技新創來台與企業交流計畫（Startup Global Program）自2015年啟動至今，成效顯現，已吸引來自全球90國、超過3300家科技新創提出申請，並選出來自30個國家、316家高潛力團隊實地來台參與，透過媒合會議、展覽與產業交流。

Startup Global Program一年有兩梯次，每年精選約30家高潛力國際科技新創來台，與台灣企業共同開發技術合作、市場商機，接軌亞洲的前瞻科技產業，隨著計畫執行愈來愈成熟，去年錄取率已經低於10%。

國發會在此計畫提供國際新創團隊相關資源，包括來回機票及住宿補助、與台灣企業決策高層一對一會議、COMPUTEX/InnoVEX參展機會，以及Garage+3個月免費工作空間。

時代基金會（Garage+）執行長趙如媛說明，每年挑選國際新創時，都會往深度技術（Deep Technology）方向找，找的都是已經在國際閃閃發亮的新創。

國發會產業發展處處長蕭振榮補充，台灣產業實力很強，但科技業進步的速度比外界想像還快，團隊會從世界去撈，看哪些科技對台灣有幫助。

蕭振榮表示，計畫啟動十年有成，至今已有不少團隊與企業展開合作，包含台積電、聯發科技、廣達電腦等知名企業。

法國新創Wise Integration於2021年來台，不只在台灣設立公司，並與台積電合作開發氮化鎵方案，適用於各種微控制器（MCU）的韌體，相較於類比控制器，帶來更多彈性，也能簡化設計、加速產品上市時程。此公司2024年也陸續宣布與通嘉科技、益登科技展開技術合作。

蕭振榮表示，這幾年人工智慧（AI）商機大爆發，Startup Global Program網羅國際優秀新創時，已加強尋找AI領域新創，希望強化台灣實力。

Startup Global Program 2025春季梯次即將登場，18家國際新創從全球35國、239家申請團隊中脫穎而出，他們將於5月17日至24日來台參與媒合及COMPUTEX/InnoVEX活動。

國發會說明，今年春季梯次新創涵蓋領域橫跨AI與數據、ESG、生醫、半導體與智慧製造，18家中有8家是半導體技術相關；這些團隊來自加拿大、日本、美國、瑞典、英國、韓國、以色列、荷蘭及香港，希望促成國際新創與台灣企業實質合作，使台灣成為連結國際創新能量的重要樞紐。