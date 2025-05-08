跟著台商前進德州 中華電信設立美國德州新據點

德州作為美國南部經濟重鎮，近年在半導體、電動車等高科技領域迅速崛起，不僅吸引美國企業投資，更吸引大批台商進駐，成為新興的台商重鎮。中華電信宣布，美國子公司「中華電信全球股份有限公司」CHT Global美國時間5月7日於達拉斯（Dallas）設立全新服務據點。

中華電信落地德州，擴展服務觸角，中華電信國際分公司總經理陳錦洲也代表集團母公司前往德州達拉斯，偕同CHT Global總經理楊文彰及主管同仁等與當地台商會、僑委會、外貿協會及台商代表進行交流互動，見證中華電信深化耕耘美國市場的嶄新佈局。

德州憑藉卓越的港口建設，綠電、天然氣、水資源的豐沛供應，加上優惠的稅賦制度，已成為台商製造業赴美設廠之首選，多家知名伺服器大廠、電子與半導體企業皆相繼宣布在德州建廠或擴產，儼然形成堅實的台商新聚落，此也將帶動龐大的資通訊基礎建設需求。

中華電信進駐達拉斯，正是看準德州龐大的產業發展潛力，期望更貼近當地市場，提供即時、高效的資通訊整合服務，協助企業客戶在建廠、擴廠及系統升級等多面向之專業技術與服務支援，成為台商拓展海外業務的重要後盾。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信深耕美國市場已超過20年，為貼近台商北美布局，陸續於聖荷西、紐約等地設立據點，雖逢全球關稅議題致整體經濟環境快速變遷，惟此變化對公司帶來的影響有限，轉而為中華電國際業務提供成長新契機，今年第1季除擴展亞利桑那州辦公室外，現更在德州開設新據點，除提供客戶即時且靈活的技術服務與整合資通訊解決方案，更結合集團資源與在地夥伴，拓展服務範疇，全力支持客戶發展需求。