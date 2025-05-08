快訊

挺鄭正鈐遭綠營爆暴力放貸 養生館老闆娘遭羈押禁見

因南京出生？師大附中生無法報考國防醫 陸委會發聲揭原因

獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應

M31：晶圓廠需求優於預期 上半年營運穩健成長

中央社／ 新竹8日電

矽智財（IP）廠M31今天表示，晶圓廠客戶對IP需求優於預期，加上3奈米以下高速傳輸介面IP市場熱度持續升溫，上半年營運表現可望維持穩健成長動能。

M31下午舉行線上法人說明會，說明第1季營運結果。在授權金與權利金收入同步成長推升下，M31第1季營收新台幣4.34億元，季增32.6%；稅後淨利1956萬元，每股純益0.47元。

展望未來，M31表示，儘管短期受到部分大型專案時程不確定影響，不過晶圓廠客戶對IP需求優於預期，以及3奈米以下高速傳輸介面IP市場熱度持續升溫，上半年營運表現可望維持穩健成長動能。

至於近期新台幣匯率快速升值，M31指出，已於第1季陸續調節美元水位，美元現金餘額有限。為因應潛在匯率波動風險，董事會決議通過適度運用衍生性金融商品對應收帳款進行避險操作，力求讓匯率風險可控。

M31總經理張原熏說，追求權利金收入增長是營運重點，第1季權利金收入占總營收比重約19%，期望2026年權利金收入比重能夠達到25%以上，後續進一步朝向30%邁進。

至於關稅措施的影響，張原熏表示，M31並未生產終端產品，業務以技術服務為主，因此關稅不會造成太大影響。

台幣匯率 新台幣 晶圓廠

延伸閱讀

90天豁免期倒數！台灣如何拆解川普關稅炸彈？

貝森特：中國製嬰兒車、汽車安全座椅 擬免145%關稅

報關代理人無辜捲入貿易戰 狂加班還被罵「像被轟炸」

台積美國亞利桑那州新廠三座廠到位 將創造6,000個職缺

相關新聞

跟著台商前進德州 中華電信設立美國德州新據點

德州作為美國南部經濟重鎮，近年在半導體、電動車等高科技領域迅速崛起，不僅吸引美國企業投資，更吸引大批台商進駐，成為新興的...

台積美國亞利桑那州新廠三座廠到位 將創造6,000個職缺

近期外電再次報導台積電（2330）美國亞利桑那州新廠創造就業議題，台積電先前已在2024年4月新聞稿預告，美國亞利桑那州...

SAP NOW AI Tour Taiwan 精英齊聚 探索數據賦能未來

SAP台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）近期舉辦年度盛會2025 SAP NOW AI Tour Taiwan，以「商業...

政府四年投88億元 力拚資安產業產值逾1,200億元

行政院會8日通過「第七期國家資通安全發展方案（2025年至2028年）」，4年將投入88億元預算，提升國家數位韌性並提高...

德州儀器展示功率密度與效率領域創新突破

德州儀器（TI）於5月6日至8日在德國紐倫堡的電力電子系統及元器件展覽會（PCIM）暨研討會上，展示全新電源管理產品和設...

第10屆TEL台灣機器人大賽 祭出高額獎金、日本參訪獎勵

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（簡稱TEL台灣）舉辦「TEL Robot Comba...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。