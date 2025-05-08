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Pioneering AI with RISC-V論壇21日登場 聚焦AI運算與安全應用趨勢

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Pioneering AI with RISC-V論壇21日登場 聚焦AI運算與安全應用趨勢。圖／台灣 RISC-V 聯盟提供
Pioneering AI with RISC-V論壇21日登場 聚焦AI運算與安全應用趨勢。圖／台灣 RISC-V 聯盟提供

為讓產業人士更加了解 RISC-V 架構與特性，台 RISC-V聯盟將於21日南港展覽館舉行 RISC-V Taipei Day 論壇 - Pioneering AI with RISC-V, Secure for Tomorrow。

這場論壇將由數位發展部數位產業署署長林俊秀、台灣物聯網產業技術協會理事長王其國到場致詞，並邀請台灣 RISC-V 聯盟會長暨晶心科技董事長暨執行長林志明、RISC-V Internal 董事會主席 Lu Dai等人聚焦AI運算與安全應用趨勢發表專題演講。

並邀請知識力科技執行長曲建仲，以「RISC-V 在 AI 時代的核心優勢」、「RISC-V 應用在 AI 晶片設計的技術趨勢」、「RISC-V 晶片安全設計」，以及「RISC-V 布局系統與終端應用策略」等面向，與前述專家進行座談。

台灣RISC-V 聯盟表示，RISC-V 具備開源與靈活客製化優勢，推動AI在雲端、邊緣AI、自駕車、智慧醫療、AIoT 等領域的應用，並促進技術民主化，加速全球創新。台灣RISC-V聯盟將持續推動開源 AI 硬體與軟體生態，帶動AI 晶片設計發展，共同見證 RISC-V 開創 AI 與安全運算新紀元。

AI 晶片

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