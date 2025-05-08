快訊

獨／新竹體操「魟魚老師」猥褻多名男童還拍照 判決出爐

朝野協商再交火！韓國瑜嗆柯建銘：自己不吃藥 叫別人去吃藥

嫌陽台魚池臭、不滿監視器朝自家拍 前警政署長女兒怒告鄰居

海內外18家廠商籌組RISC-V主題館 於COMPUTEX期間登場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
海內外18家廠商籌組RISC-V主題館於COMPUTEX期間登場。圖為RISC-V Taipei Day活動照片。圖／台灣 RISC-V 聯盟提供
海內外18家廠商籌組RISC-V主題館於COMPUTEX期間登場。圖為RISC-V Taipei Day活動照片。圖／台灣 RISC-V 聯盟提供

台灣RISC-V 聯盟（RVTA）表示， RISC-V 架構經過十年發展，在AI SoC領域展現強勁成長動能，並在晶片安全方面具有潛力。為串聯RISC-V 生態系與資通訊上下游產業，今年RISC-V Taipei Day 首度於 COMPUTEX（台北國際電腦展）舉辦，聚集海內外18家廠商，以 RISC-V 主題館方式，展出各類以 RISC-V 開放標準架構所設計的AI SoC 產品，並於21日辦理 Pioneering AI with RISC-V, Secure for Tomorrow 全日論壇，聚焦 AI 運算與安全應用趨勢。

台灣 RISC-V聯盟指出，隨著AI運算需求爆發，RISC-V架構標準化與AI加速器（NPU、TPU）整合將可明顯提升AI 效能，而且RISC-V SoC 可支援 AI 高速運算、優化訓練與推理，並強化邊緣AI運算，減少對雲端依賴，提高隱私與安全性。此外，RISC-V 開放架構允許開發者檢視晶片設計，降低安全漏洞風險，並可依需求擴充安全模組，增強防護能力。

本次RISC-V主題館將有12家海內外廠商齊聚，將展出 RISC-V IP、RISC-V AI SoC、LLM 加速 IP、MCU、3DIC WoW 封裝技術、RISC-V NPU、XuanTie IP、RISC-V 架構主機板、myLLM Studio 整合式平台、myPDA 數位分身系統等產品。

AI 晶片

延伸閱讀

恩智浦攜合作夥伴於COMPUTEX 2025展示邊緣AI創新技術

Computex 2025 德儀為何跟進輝達看好人形機器人？

出訪中東前夕 川普將取消拜登AI晶片出口管制

靜待晶片關稅結果 台股震盪漲逾百點

相關新聞

台積美國亞利桑那州新廠三座廠到位 將創造6,000個職缺

近期外電再次報導台積電（2330）美國亞利桑那州新廠創造就業議題，台積電先前已在2024年4月新聞稿預告，美國亞利桑那州...

SAP NOW AI Tour Taiwan 精英齊聚 探索數據賦能未來

SAP台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）近期舉辦年度盛會2025 SAP NOW AI Tour Taiwan，以「商業...

政府四年投88億元 力拚資安產業產值逾1,200億元

行政院會8日通過「第七期國家資通安全發展方案（2025年至2028年）」，4年將投入88億元預算，提升國家數位韌性並提高...

台肥「D7-B科技研發大樓」動土 宣告第三期開發計畫正式啟動

台肥（1722）8日舉行「D7-B科技研發大樓新建工程」開工動土典禮，正式啟動「新竹科技商務園區」第三期開發計畫；該案位...

德州儀器展示功率密度與效率領域創新突破

德州儀器（TI）於5月6日至8日在德國紐倫堡的電力電子系統及元器件展覽會（PCIM）暨研討會上，展示全新電源管理產品和設...

第10屆TEL台灣機器人大賽 祭出高額獎金、日本參訪獎勵

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（簡稱TEL台灣）舉辦「TEL Robot Comba...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。