海內外18家廠商籌組RISC-V主題館 於COMPUTEX期間登場

台灣RISC-V 聯盟（RVTA）表示， RISC-V 架構經過十年發展，在AI SoC領域展現強勁成長動能，並在晶片安全方面具有潛力。為串聯RISC-V 生態系與資通訊上下游產業，今年RISC-V Taipei Day 首度於 COMPUTEX（台北國際電腦展）舉辦，聚集海內外18家廠商，以 RISC-V 主題館方式，展出各類以 RISC-V 開放標準架構所設計的AI SoC 產品，並於21日辦理 Pioneering AI with RISC-V, Secure for Tomorrow 全日論壇，聚焦 AI 運算與安全應用趨勢。

台灣 RISC-V聯盟指出，隨著AI運算需求爆發，RISC-V架構標準化與AI加速器（NPU、TPU）整合將可明顯提升AI 效能，而且RISC-V SoC 可支援 AI 高速運算、優化訓練與推理，並強化邊緣AI運算，減少對雲端依賴，提高隱私與安全性。此外，RISC-V 開放架構允許開發者檢視晶片設計，降低安全漏洞風險，並可依需求擴充安全模組，增強防護能力。

本次RISC-V主題館將有12家海內外廠商齊聚，將展出 RISC-V IP、RISC-V AI SoC、LLM 加速 IP、MCU、3DIC WoW 封裝技術、RISC-V NPU、XuanTie IP、RISC-V 架構主機板、myLLM Studio 整合式平台、myPDA 數位分身系統等產品。