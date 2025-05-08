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鈺立微獲首屆「智慧創新大賞」IC設計類金牌首獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鈺立微獲首屆「智慧創新大賞」IC設計類金牌首獎 。今日由鈺立微應用工程處資深經理吳季剛（前排右1）代表領獎。圖／鈺立微提供
鈺立微獲首屆「智慧創新大賞」IC設計類金牌首獎 。今日由鈺立微應用工程處資深經理吳季剛（前排右1）代表領獎。圖／鈺立微提供

經濟部主辦首屆「智慧創新大賞」，鈺創科技旗下專注3D視覺與AI融合應用的子公司 ‒ 鈺立微電子（eYs3D），憑藉創新且實用的AI Edge Computing 感測運算系統，獲IC設計類企業公開組金牌第一名，展現其在邊緣AI與智慧感測領域的技術領先突破。

這是一場以技術與創新為核心的AI之星選拔，吸引來自全球36國、1253支隊伍報名參賽，最終從233個入圍團隊中選出93個獲獎項目。

鈺立微表示能在激烈的戰局中脫穎而出 ， 關鍵在於AI Edge Computing 感測運算系統之多感測器融合、即時AI辨識與邊緣運算架構的創新實力，更重要的是，該技術與產業需求緊密結合，可加速AI邊緣運算的實際落地應用。

鈺立微具備IC次系統設計 、 演算法設計 、 AI模型架構與多元感測技術，不僅具備邊緣運算平台與感測模組的開發實力，更已建構完整的AI模型自主訓練、規劃與量產能力。透過導入自主資料生成與模型優化技術，協助客戶量身打造符合應用需求的AI模型，加速AI產品的商品化進程與場域落地。

此次獲獎的AI Edge Computing感測運算系統 ， 整合多感測器融合、即時AI辨識與邊緣運算架構，可廣泛應用於智慧交通、自主機器人、無人機、安防監控與智慧場域感知等多元應用，展現高度彈性、模組化與可擴展性。系統支援即時決策與高隱私防護，特別適合需要現場即時反應與低延遲運算的智慧場景。

AI Edge IC設計

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