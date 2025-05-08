恩智浦攜合作夥伴於COMPUTEX 2025展示邊緣AI創新技術

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館舉行，半導體大廠恩智浦半導體執行副總裁暨類比與車用嵌入式系統事業部總經理Jens Hinrichsen，將於20日發表主題為「邊緣人工智慧：創造自主未來」演講，剖析從雲端AI邁向邊緣分散式智慧的技術演進，並探討如何因應現實世界的高度不可預測性，邁向真正自主的智慧未來。

恩智浦也將在展期於台北辦公室打造創新情境展示區，呈現涵蓋汽車及工業與物聯網等領域的最新解決方案。恩智浦也攜手全球合作夥伴，將於展覽館主展場的展區內，共同展演攜手恩智浦設計的多元應用，讓參觀者能近距離體驗智慧未來的無限可能。

恩智浦台北辦公室情境展示區將聚焦三大主題，包括展示可互通、更安全、更永續的自動化家庭（autonomous home），體驗MATTER或UWB技術的可能性。另外，以恩智浦最新微控制器產品實現的創新應用，包含MCX N臉部追蹤、i.MX RT600的智慧眼鏡音訊處理等，創造更美好的生活。

其次，展示實現先進的自動化和智慧化生態系的解決方案，包含以i.MX 8及9系列應用處理器實現的工業自動化方案、以eIQ AI和機器學習開發軟體實現的基於時間序列（time series-based）的機器學習模型、還有嵌入式系統合作夥伴們共同展示的板級解決方案，為工廠和建築打造更明亮的空間。

第三是以軟體定義未來，體驗可擴展且靈活的汽車架構解決方案，包含AI驅動的eCockpit、兩輪數位化互連儀表平台、高效能車用超高頻多應用平台、車載網路解決方案、先進駕駛輔助系統等高階功能以及UWB技術的全新可能性，邁向更精采的旅程。