汎銓美國子公司矽谷正式開幕 卡位美國半導體商機

汎銓（6830）8日宣布旗下美國子公司MSS USA CORP矽谷實驗室於5月盛大開幕，標誌著汎銓在全球高階材料分析領域邁向多洲布局、邁向世界級企業的重要里程碑。現場來賓包含業界領袖、學術界代表，以及台灣與美國的官方代表，交流熱絡，氛圍輕鬆且具啟發性，董事長柳紀綸與MSS USA CORP執行長柳淳浩同時現身。

MSS USA CORP執行長柳淳浩於開幕致詞中表示，「今年對汎銓來說是非常特別的一年，我們同時啟動了多個實驗室的擴建計畫，隨著矽谷實驗室的正式啟用，我們不再只是台灣的品牌，而是朝向世界級、多洲發展的企業邁進」。

MSS USA專注於先進製程材料分析，秉持三大核心價值：準確與可信賴的數據、快速的交付時效以及嚴格的資訊與知識保密控管（PIP Control）。

柳淳浩說，實驗室從規劃到完工非常快速且準時，但背後的過程其實極其繁瑣且困難，汎銓之所以能高效完成，是因為有一支非常出色的團隊，對細節有極致的要求與執行力。特別感謝我們美國在地團隊的努力，也感謝台灣總部團隊在背後全力支援，讓這一切成真。

他也提到，美國半導體產業正處於關鍵成長時刻，「這是一個極好的時機，讓我們能與客戶一同成長，成為他們在研發與材料分析領域中，最值得信賴的合作夥伴」。

矽谷是全球尖端人才最密集的地方之一，他強調，MSS USA並不只是台灣實驗室的複製版本，「未來這裡的創新不僅僅是為美國服務，我們希望將矽谷的創新成果與效率系統回饋給台灣，讓創新雙向流動」。

他說，「我們不是在做Deep Tech，而是打造一個高效率的實驗室平台，協助客戶專注在技術研發。我們也希望這裡成為產學交流的橋樑，讓學生和新鮮人有機會接觸材料分析實作。我們的客戶，將會創造出未來令人驚豔的科技與產品，而汎銓要做的，是成為他們最強力的後盾，與他們一同前進」。

談到未來的發展方向，柳淳浩說，「我們始終相信，人才是驅動成長最關鍵的力量。MSS × Silicon Valley，不是簡單的結合，而是能激發出更大效應的乘法關係。我們將持續積極招募尖端人才，台灣也同步推動國際人才布局。無論是在矽谷還是台灣，汎銓都是值得加入、一起創造影響力的舞台，未來我們將攜手打造世界級團隊」。

汎銓科技在美國的業務布局，MSS USA將聚焦於服務半導體製造商與其供應鏈廠商，並延伸至其他對先進材料分析有高度需求的產業，包括國際領先科技公司、新創企業、研究機構與先進製程相關企業，皆為未來的合作潛力客戶。