中華電前進美國德州 力挺台商搶搭輝達AI超級電腦商機

ＡI大廠輝達（NVIDIA）正在德州興建超級電腦工廠，並與鴻海（2317）、緯創（3231）合作，分別在休士頓、達拉斯建造超級電腦工廠，台灣電信龍頭近年緊跟台商腳步，前進美國亞利桑那州、日本熊本、東南亞及歐洲布局以外，中華電信（2412）更宣布，設立美國德州新據點，全力支持台商美國業務拓展。

中華電信公司董事長簡志誠表示，中華電信深耕美國市場已超過20年，為貼近台商北美布局，秉持「台商在哪，中華電信就在哪」的服務理念，陸續於聖荷西、紐約等地設立據點，雖逢全球關稅議題致整體經濟環境快速變遷，惟此變化對公司帶來的影響有限，轉而為我們國際業務提供成長新契機，今年第1季除擴展亞利桑那州辦公室外，現更在德州開設新據點，除提供客戶即時且靈活的技術服務與整合資通訊解決方案，更結合集團資源與在地夥伴，拓展服務範疇，全力支持客戶發展需求。

同時響應美國政府促進投資政策，中華電信以實際行動支持台商實踐美國製造、鏈結美國市場的重要行動。公司持續致力成為台商在美發展「最有價值與最值得信賴的資通訊合作夥伴」，陪伴客戶在海外穩健成長、共創佳績！

中華電信美國子公司「中華電信全球股份有限公司」CHT Global在美國德州時間5月7日於達拉斯（Dallas）設立全新服務據點。感謝「北美洲台灣商會聯合總會」鼎力支持，於當日舉辦台商交流茶會歡迎中華電信落地德州，擴展服務觸角。

中華電信國際分公司總經理陳錦洲代表集團母公司前往德州達拉斯，偕同CHT Global總經理楊文彰及主管同仁等與當地台商會、僑委會、外貿協會及台商代表進行交流互動，共同見證中華電信深化耕耘美國市場的嶄新布局。

中華電信表示，德州是美國南部經濟重鎮，近年在半導體、電動車等高科技領域迅速崛起，不僅吸引美國企業投資，更吸引大批台商進駐，成為新興的台商重鎮。

同時憑藉其卓越的港口建設，綠電、天然氣、水資源的豐沛供應，加上優惠的稅賦制度，已成為台商製造業赴美設廠之首選，多家知名伺服器大廠、電子與半導體企業皆相繼宣布在德州建廠或擴產，儼然形成堅實的台商新聚落，此也將帶動龐大的資通訊基礎建設需求。

中華電信指出，進駐達拉斯，正是看準德州龐大的產業發展潛力，期望更貼近當地市場，提供即時、高效的資通訊整合服務，協助企業客戶在建廠、擴廠及系統升級等多面向之專業技術與服務支援，成為台商拓展海外業務的重要後盾。