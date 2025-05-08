中華電推光世代雙向2G上網 瞄準企業數位化需求
因應企業數位化轉型浪潮，中華電信推出「光世代雙向2G企業上網」新速率服務，瞄準企業客戶需求，這也意味著台灣的企業網路正式跨越傳統1Gbps傳輸門檻，邁向下一代網路服務。
在後疫情時代的數位轉型趨勢下，企業營運依賴快速的數據傳輸，需要穩定的網路來支持多樣化的業務應用。中華電信今天宣布，5月推出光世代「雙向2G企業上網」服務結合升級版「HiNet企業超寬頻整合服務」，看好企業客戶在電子商務與線上交易、雲端運算與資料存取、高解析度視訊會議、大數據分析及遠端工作與協作等方面的需求。
中華電信HiNet滿30週年，一路從撥接上網、ADSL進化到光纖網路，網路速率也從KB成長至MB，並進化至GB時代，截至2024年第4季，中華電信HiNet寬頻用戶數達367.9萬戶，100M、100M至300M、300M以上用戶數各自占比約3比3比4，其中使用300M以上的用戶數已達45%，較3年前成長近20%。
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