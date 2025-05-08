研華本月主打邊緣運算應用 重返COMPUTEX

工業電腦龍頭研華今日公布4月份合併營收為新台幣61.43億元，較去年同期營收47.63億元年增28.97%。累計研華前四月合併營收達234.94億元，較去年同期營收186.43億元，年增率26.03%。研華董事長劉克振說，研華也將在2025 COMPUTEX台北國際電腦展上，透過一系列主題論壇、展覽與線上直播活動，共同探索AI邊緣運算的無限潛能，這將是睽違12年後，研華重返COMPUTEX展。

研華指出，4月營收以區域別來看，北美、中國、台灣及新興市場表現佳，較去年同期雙位數增長，分別成長15%、18%、64%及47%；歐洲與日本市場皆個位數年增9%；僅韓國市場較去年同期個位數衰退。

各事業群表現而言，均較去年同期雙位數增長，智能系統事業群、物聯網自動化事業群、以及智能服務事業群 分別增長37%、19%及31%；嵌入式事業群整體年增15%，其中以嵌入式運算與周邊系統成長14%，而應用電腦事業群 年增17%，表現皆突出。

累計前四月營收來看，區域別表現以北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，年對年分別增長21%、21%、13%、15%及29%；日本市場呈現個位數年增，而韓國市場則較去年同期雙位數衰退。各事業群表現方面，智能系統事業群、物聯網自動化事業群及智能服務事業群較去年同期分別增長29%、19%及38%；嵌入式事業群整體則年增12%，其中嵌入式運算與周邊系統年增13%，而應用電腦事業群年增11%。

劉克振說，在AI與邊緣運算快速發展的浪潮下，研華會持續精進技術能力，並落實多元產業應用，「今年我們以『Edge Computing & WISE-Edge in Action』為主軸貫穿COMPUTEX系列活動，期望透過WISE-Edge平台實現邊緣端軟硬體整合，助力全球客戶在瞬息萬變的市場中實踐創新、掌握先機」

研華指出，5月20日至23日COMPUTEX展覽期間，會在南港展覽館一館設立品牌館，以「邊緣智慧系統」、「邊緣協同與 AI Agent」和「關鍵產業應用」三大展示主軸，橫跨十大應用主題。

二館展區則聚焦智慧零售、智慧城市等AI 驅動的智能服務應用領域，並首次在亞洲亮相 Advantech-AURES 解決方案，展示源自歐洲知名 POS 與自助服務產品，為零售及服務業注入智慧新動能。