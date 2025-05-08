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汎銓美國矽谷子公司開幕 啟動國際布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸（左）和其子柳淳浩勇闖美國矽谷，為集團拓展先進製程材料分析開啟新篇章。柳淳浩同時也是MSS USA執行長。圖／汎銓提供
汎銓董事長柳紀綸（左）和其子柳淳浩勇闖美國矽谷，為集團拓展先進製程材料分析開啟新篇章。柳淳浩同時也是MSS USA執行長。圖／汎銓提供

汎銓科技美國子公司 MSS USA CORP 矽谷實驗室在美國時間7日上午開幕，為汎銓在全球高階材料分析領域邁向多洲布局的里程碑。

開幕典禮以由MSS USA CORP執行長柳淳浩主持，柳淳浩即汎銓董事長柳紀綸公子。參與開幕典禮的來賓包含業界領袖、學術界代表，以及台灣與美國的官方代表，交流熱絡，氛圍輕鬆且具啟發性。其中位於矽谷的最大AI公司和多家IC設計公司、半導體設備商等研發部門高層也與會，凸顯對台灣專精半導體材料分析領導廠商進駐矽谷，表達重視與歡迎。

汎銓也是台灣材料分析廠率先完成美國布局的廠商。柳淳浩表示，MSS USA將專注於先進製程材料分析，秉持三大核心價值：準確與可信賴的數據；快速的交付時效；嚴格的資訊與知識保密控管（PIP Control）。

柳淳浩進一步提到，美國半導體產業正處於關鍵成長時刻，「矽谷是全球尖端人才最密集的地方之一」他強調 MSS USA 並不只是台灣實驗室的複製版本，未來這裡的創新不僅僅是為美國服務，也希望將矽谷的創新成果與效率系統回饋給台灣，讓創新雙向流動。

「我們不是在做 Deep Tech，而是打造一個高效率的實驗室平台，協助客戶專注在技術研發。我們也希望這裡成為產學交流的橋樑，讓學生和新鮮人有機會接觸材料分析實作。」柳淳浩也道出 MSS USA的肩負的使命和願景。

談到未來的發展方向，柳淳浩表示，人才是驅動成長最關鍵的力量。MSS × Silicon Valley，不是簡單的結合，而是能激發出更大效應的乘法關係。將持續積極招募尖端人才，台灣也同步推動國際人才布局。

他進一步指出，MSS USA 將聚焦於服務半導體製造商與其供應鏈廠商，並延伸至其他對先進材料分析有高度需求的產業，包括國際領先科技公司、新創企業、研究機構與先進製程相關企業，皆為未來的合作潛力客戶。

半導體 矽谷 美國

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