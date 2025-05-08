國巨加價併購日廠芝浦電子 增添四大效益項目

台被動元件大廠國巨（2327）針對收購芝浦電子（Shibaura Electronics）一案，8日公告，二度調整收購價格與日期，由每股4,300調升至5,400日圓，現在攀升到6,200日圓，相當於加價44.19%。

公告內容指出，關於併購後預計產生的效益，有四大項目，首先是國巨能提供更多的研發資源，以促進芝浦電子的技術領先地位；其次是投入財務資源，進一步支持芝浦電子的成長；接著是提升芝浦電子在日本的生產能力和設備，為未來的成長做準備；最後則是透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，以加速全球市占率的增長，特別是在美洲及歐洲地區。

至於併購對每股淨值及每股盈餘之影響，國巨分析，整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，擴展感測器業務，故收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。

論及併購之對價種類及資金來源，國巨說明，本次收購全數以現金為對價，資金來源為自有資金和借款。