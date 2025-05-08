緯創營收／4月1,337億元、年增84.1%創同期新高 客戶需求續強

緯創（3231）4月營收達1,337.04億元、月減12.6%、年增84.1%，市場客戶的強勁需求，挹注集團整體營運表現持續攀升，單月營收也創下歷史新高紀錄，合併前4個月營收達4,801.89億元、年增54.5%，經營團隊透露，主要受惠旗下主客戶需求增加所致，帶動整體表現攀升，也較去年同期成長，而緯創近期已公布多項赴美擴廠的投資計劃，近年業績表現也持續向上攀升，而內部也持續看好成長主力「AI 伺服器」有機會三位數成長。

緯創因通吃AI三巨頭的龐大訂單，穩坐去年AI伺服器市場的最主要大贏家。事實上，代工廠緯創近年不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而團隊在林憲銘的帶領下，持續獲得龐大的訂單。而團隊今年為因應龐大的市場需求，也不斷啟動擴廠計劃，據公司近日公告顯示，團隊擬增資美國子公司Wistron InfoComm（USA） Corporation（WIUS）4.55億美元（約新台幣137.7億元），將董事會之前通過的總資本額提升至5億美元（約新台幣155億元）。

緯創海外投資不停歇，據公司近日也發公告宣布，經董事會同意並通過，為因應AI製造業務發展及策略規劃需要，WIUS擬投資不超過1.11億美元（約新台幣33.6億元），取得位於美國達拉斯Westport廠的土地及廠房，並擬於7,000萬美元（約新台幣21.2億元）額度內，進行建築物改良。此外，團隊也將透過WIUS投資不超過1.2億美元（約新台幣36.3億元），改良美國達拉斯Eagle廠建築物，並以4.114億美元內額度（約新台幣124.6億元），取得機器設備。

此外，緯創為因應未來售後服務以及業務需求，日前也透過公告宣布，旗下美國子公司WTX計畫將租用德州達拉斯廠房，於1,288萬美元（新台幣3.9億元）額度內，認列取得不動產使用權資產，租賃期間為2025年至2030年。緯創在美國擴大投資之際，也加碼墨西哥布局，墨國子公司WIMX擬投入約4,000萬美元（新台幣12億元）進行華雷斯廠區建築物改良，並於當地承租新廠房，擴大墨國產能。