研華營收／4月年增28.97% 第2季業績持續向上

研華（2395）8日公布2025年四月份合併營收為61.43億元，月減2.85%、但年增28.97%；累計研華前四月合併營收達234.94億元，年增26.03%。展望第2季，研華預估本季營收將落在5.3至5.5億美元區間，業績預期將呈現個位數季增，相比去年同期則有雙位數成長。毛利率及營益率也有機會進一步攀升。

4月營收以區域別來看，北美、中國、台灣及新興市場表現佳，較去年同期雙位數增長，分別成長15%、18%、64%及47%；歐洲與日本市場皆個位數年增9%；僅韓國市場較去年同期個位數衰退。

各事業群表現而言，均較去年同期雙位數增長，智能系統事業群(iSystems０)、物聯網自動化事業群( IAutomation)、以及智能服務事業群(iService)分別增長37%、19%及31%；嵌入式事業群(Embedded Sector)整體年增15%，其中以嵌入式運算與周邊系統(EIoT)成長14%，而應用電腦事業群(ACG)年增17%，表現皆突出。

累計前四月營收來看，區域別表現以北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，年對年分別增長21%、21%、13%、15%及29%；日本市場呈現個位數年增，而韓國市場則較去年同期雙位數衰退。

各事業群表現方面，智能系統事業群、物聯網自動化事業群及智能服務事業群較去年同期分別增長29%、19%及38%；嵌入式事業群整體則年增12%，其中嵌入式運算與周邊系統年增13%，而應用電腦事業群年增11%。