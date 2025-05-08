台積美國亞利桑那州新廠三座廠到位 將創造6,000個職缺

近期外電再次報導台積電（2330）美國亞利桑那州新廠創造就業議題，台積電先前已在2024年4月新聞稿預告，美國亞利桑那州新廠三座廠到位將創造6,000個職缺。

依據當時說明，TSMC Arizona的三座晶圓廠預計將創造約6,000個直接的高科技、高薪工作機會，打造有助於支持充滿活力和具有競爭力的全球半導體生態系統的勞動力，讓美國的領先企業能夠透過世界一流的半導體製造服務取得在美國在地製造的先進半導體產品。

此外，根據大鳳凰城經濟發展促進會（Greater Phoenix Economic Council）的分析報告，針對這三座晶圓廠的增額投資將創造累計超過2萬個單次的建造工作機會，以及數以萬計的間接供應商和消費端累計的工作機會。

當時台積TSMC Arizona與美國商務部共同宣布最高可達66億美元的晶片法案直接補助，該公司並計畫在鳳凰城設立第三座先進晶圓廠，除了提出的66億美元直接補助，初步備忘錄（PMT）亦提議向台積公司提供最高可達50億美元的貸款。台積公司亦計劃向美國財政部就TSMC Arizona資本支出中符合條件的部分，申請最高可達25%的投資稅收抵免。台積公司維持其對長期財務目標的承諾，即營收以美元計的年複合成長率為15%至20%、毛利率達53%以上，且股東權益報酬率高於25%。台積公司的所有海外投資皆須遵循台灣法規取得必要的核准。