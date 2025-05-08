第1季 OLED 監視器出貨量年增175% 華碩市占升至第二名

根據TrendForce最新研究，目前OLED監視器出貨仍處於高速成長，隨著品牌持續推出新品，出貨量同步突破新高，2025年第1季約50.7萬台，年增175%。第2季主要在27吋UHD機種大幅放量下，出貨量有望達65萬台。預估2025全年表現將上看258萬台，年成長81%，在整體監視器的滲透率成長至2%。

分析第1季前五大OLED監視器品牌表現，Samsung以逾22%的市占率居第一，主力49吋產品的出貨占比高達40%。預料第2季隨著27吋UHD產品熱銷，27吋將成為該公司出貨比例最高的OLED監視器。

華碩（2357）第1季從市占第四躍升為第二名，與Samsung的差距不到一個百分點，2、3月更是單月出貨第一。華碩投注眾多資源於OLED監視器，並嘗試產品各種可能性，如可攜式雙螢幕監視器，完整布局產品線。

微星（2377）以14%的市占率拿下2025年首季OLED監視器第三名，穩健表現源自其2024年積極布局新通路和OLED新品，助益監視器出貨大躍進，不僅是2024年各品牌監視器出貨年成長率最高，來到63%，亦是OLED監視器年增最高，達36倍，其高階OLED產品的出貨增長，也激勵其電競監視器出貨年增達69%，居業界之冠。

TrendForce表示，2025年第1季LGE以市占率13%位居OLED監視器市場第四名，當季推出的45吋WUHD新品推升其同尺寸產品出貨占比達25%。然第2季開始，由於LGE未規劃市場銷售表現強勁的27吋UHD產品，預期與其他OLED監視器品牌的出貨量體差距將逐漸顯現。

Dell第1季市占率11%，暫時退居第五名。該公司第1季推出2025年有望熱銷的27吋UHD機種，也著眼商務應用市場的拓展，推出31.5吋120Hz新品。預計兩款新品對出貨的貢獻將於第2季顯現，有望帶動Dell的市占排名上升至第四或第三名。