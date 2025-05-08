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緯穎營收／4月638億元、年增190.5%創同期新高 外界看好後續發展

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎董事長暨策略長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長暨策略長洪麗寗。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）8日公布4月單月合併營收達638.03億元、月減26.4%、年增190.5%，創下同期新高，合併前4個月營收達2344.58億元、年增156%，受惠主客戶需求強勁，成績亮眼、表現達市場水準之上。緯穎董事長暨策略長洪麗寗日前指出，目前AI伺服器市場的發展模式，主要是由「技術推動需求」，而緯穎較早布局，因此握有領先優勢。至於團隊旗下最新AI伺服器產品目前也已量產出貨，外界也看好緯穎後續發展。

據悉，緯穎作為緯創集團旗下專注於伺服器製造的重要子公司，目前旗下最主要的營收來源，全都來自伺服器製造所得，在市場上也號稱「最純的AI大廠」。而董事長洪麗寗近日也透露，自己發現最近很多人都在講水冷，也有許多大廠推出有關的產品，而她也強調「人人都需要散熱」，而她預測散熱的市場商機，在2028年之前每年散熱能力成長2倍，而2028年後將加速成長為每年大漲3倍。

洪麗寗分享，未來整個散熱的市場將持續擴大，而目前市場上，甚至已有人預測未來的散熱技術，將會被整合進晶片設計當中，這是過去沒辦法想像的事情。洪麗寗表示，在台灣，生命產業與半導體產業的發展備受關注，特別是全球市場中的競爭力。台灣在半導體領域的成就令人矚目，目前占據全球先進製程的66%，IC製造產值達768億美元。

洪麗寗坦言，台灣的半導體產業體系成熟，吸引了許多大型科技公司，如AWS和Intel等，設立研發或製造中心。而隨著AI的蓬勃發展，市場也出現了許多新興參與者。這些新進者不僅包括大型雲端服務商，也有各種技術公司和地方政府支持的AI創企。他們在AI領域中的投入，促使了計算能力和電力需求的激增，進一步推動了散熱技術的發展，包括水冷和其他新型散熱技術。

AI 伺服器 緯穎

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