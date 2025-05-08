SAP NOW AI Tour Taiwan 精英齊聚 探索數據賦能未來

SAP台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）近期舉辦年度盛會2025 SAP NOW AI Tour Taiwan，以「商業AI．智取未來」為主題，展示SAP Business Suite在雲端應用、營運數據與AI的深度整合，協助企業實現真正的端到端數位轉型。活動邀請到各界翹楚，包含大研生醫、永進機械、國巨集團（2327）、貿聯集團（3665）及緯創資通（3231）等企業齊聚一堂，深入探討SAP如何提升企業管理效率、優化營運流程並驅動即時商業洞察。

SAP亞太區Business Suite業務負責人Verena Siow發表了主題演講，她表示，數據整合與協作是企業數位轉型的核心。身處全球商業與技術的交匯點，SAP憑藉深厚的業務流程專業、精準的商業數據與智慧代理技術，協助台灣企業運用Business AI，透過SAP Business Suite打破數據孤島，推動跨部門高效協作。結合雲端ERP、最新推出的Business Data Cloud與即時AI洞察，SAP將全面提升企業在財務、人力資源、供應鏈及客戶管理等關鍵領域的決策效能，實現端到端的價值整合，加速創新並推動持續變革。

SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟指出，2025被視為AI Agent元年，許多台灣企業期望在導入AI後，能在營運效能上取得具體成效。

陳志惟表示，隨著AI技術的迅速普及，企業正在加速將其關鍵業務流程遷移到雲端。然而，企業若無法有效整合各部門數據，不僅需付出更多IT成本，還將影響整體決策效率。SAP正在支援超過數萬家雲端用戶使用SAP商業AI。商業AI將成為台灣企業實現創新與提升競爭力的核心驅動力。「我們將繼續幫助台灣企業，透過全球領先的雲解決方案，應對數位創新、全球化布局和淨零轉型等挑戰，推動業務轉型，並提升企業的全球競爭力」。

SAP Business Suite透過整合SAP強大的業務應用、數據與AI能力，提供企業一個無縫協作的平台，協助企業提升決策效率並推動業務創新。近期正式發布的SAP Business Data Cloud，進一步強化了這一平台的核心價值。作為一項劃時代的創新解決方案，SAP Business Data Cloud可整合來自SAP及第三方來源的數據，建立值得信賴的數據基礎，助力企業提升AI結果的可靠性，並以業務語境保存的高品質數據，推動更具影響力的商業決策與洞察。