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車用資安新創 VicOne 推出汽車威脅情報平台x Aurient

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球車用資安領導廠商VicOne 8日宣布新產品xAurient上市，全新的汽車威脅情報平台以獨特的方式實現威脅應對流程的簡化，針對車廠（OEM）或是一階供應商（Tier 1）各自的製造環境，量身打造所需的前期威脅情報。

xAurient深入揭露新興威脅的運作方式與動機，提供對攻擊路徑的精準洞察，並採取主動、優先處理的對策，為每個客戶確保軟體定義車輛（SDV）的產品安全。

VicOne的全新xAurient能夠定義精準的攻擊路徑，並提供所需的威脅研究服務，以高效率與高效能保護汽車產品安全，大幅超越過去零散地蒐集威脅數據的方式。車廠的產品網路安全團隊因此能專注於當下任務：在設計新一代汽車專案時制定最佳風險處理方案、針對當前威脅進行產品安全評估，以及評估供應鏈合作夥伴的資安水準。

VicOne以豐富實戰經驗的網路威脅研究實驗室作為技術基礎，從數千個隱藏於TOR/Onion暗網的來源中收集數據；加上AI代理系統結合積累30年的威脅情報經驗，可快速從社群媒體及公開網路取得所需資訊。xAurient能夠更進一步針對特定車廠的風險情境，透過AI驅動的自動建構或是可自訂的產品資安風險配置，自動辨識並優先處理最關鍵的風險。

xAurient以開放介面的設計來實現無縫擴展性，利於與車廠既有的入侵偵測系統（IDS）、車輛管理系統（VMS）及車輛資安營運中心（VSOC）平台整合使用。汽車製造商亦可將VicOne這個新的解決方案當作獨立平台使用，縮短回應時間並強化客製化的防禦措施。

VicOne已揭露超過100個包含連網車與電動車（EV）充電設備中的零時差漏洞（zero-day vulnerabilities）。VicOne執行長鄭奕立表示，設計推出xAurient，希望能夠大幅簡化OEM與供應商客戶的威脅應對流程。這項新的解決方案讓車廠面對新興威脅時，不僅能更有效與迅速地採取行動，還能降低人力負擔。xAurient引導車廠採取具有實質意義的行動，全面提升產品網路安全性並提供持續監控，確保針對其需求提供的長期防護。

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