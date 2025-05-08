快訊

慈湖、大溪陵寢改為「營區」 軍方：便於管理以符時宜

「宣傳大罷免」...清大師出作業占總成績30% 校方：尊重教學自主

衝進日本小學校園致5名教職員受傷 嫌犯疑為家長友人

瞄準台商赴美浪潮 中華電落地德州設據點

中央社／ 台北8日電

台廠相繼在美國德州建廠擴產，中華電瞄準ICT基礎建設需求，今天宣布美國子公司於達拉斯（Dallas）設立服務據點，董事長簡志誠表示，關稅議題為國際業務提供成長契機，今年首季擴展亞利桑那州辦公室後，現在正式落地德州。

中華電信今天發布新聞稿宣布，美國子公司「中華電信全球股份有限公司」CHT Global在美國德州時間5月7日於達拉斯（Dallas）設立新服務據點，與「北美洲台灣商會聯合總會」舉辦台商交流茶會，正式落地德州，擴展服務觸角。

中華電信由國際分公司總經理陳錦洲代表集團母公司前往德州達拉斯，與CHT Global總經理楊文彰與當地台商會、僑委會、外貿協會及台商代表交流互動。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電深耕美國市場已超過20年，為貼近台商北美布局，秉持「台商在哪，中華電信就在哪」的理念，陸續於聖荷西、紐約等地設立據點，雖逢全球關稅議題致整體經濟環境快速變遷，但此變化對公司帶來的影響有限，轉而為國際業務提供成長新契機，今年第1季除擴展亞利桑那州辦公室外，現更在德州開設新據點。

中華電表示，德州作為美國南部經濟重鎮，近年在半導體、電動車等高科技領域迅速崛起，不僅吸引美國企業投資，更吸引大批台商進駐，成為新興的台商重鎮，同時憑藉其港口建設，綠電、天然氣、水資源的供應，加上優惠的稅賦制度，已成為好多台商製造業赴美設廠的地點，多家知名伺服器大廠、電子與半導體企業皆相繼宣布在德州建廠或擴產，形成堅實的台商新聚落，帶動龐大的資通訊基礎建設需求。

中華電信指出，公司進駐達拉斯，正是看準德州龐大的產業發展潛力，期望貼近當地市場，提供即時、高效的資通訊整合服務，協助企業客戶在建廠、擴廠及系統升級等多面向的技術與服務支援，成為台商拓展海外業務的後盾。

中華電信 台商 美國

延伸閱讀

企業永續獎／中華電拿下ESG四個獎項

中華電攜手長榮海 打造全國首座 5G 自動化貨櫃中心

HiNet迎向30周年 驅動數位轉型打造AI智慧新時代

HiNet邁向30年！中華電董座簡志誠：連接世界 迎向AI新紀元

相關新聞

量子算力太貴…仁寶「退火」技術揭秘 專家為何大讚廣達？

量子運算服務有多昂貴？IBM Quantum一分鐘要價96美元，廣達（2382）入股的美國Rigetti Computi...

政府四年投88億元 力拚資安產業產值逾1,200億元

行政院會8日通過「第七期國家資通安全發展方案（2025年至2028年）」，4年將投入88億元預算，提升國家數位韌性並提高...

台肥「D7-B科技研發大樓」動土 宣告第三期開發計畫正式啟動

台肥（1722）8日舉行「D7-B科技研發大樓新建工程」開工動土典禮，正式啟動「新竹科技商務園區」第三期開發計畫；該案位...

德州儀器展示功率密度與效率領域創新突破

德州儀器（TI）於5月6日至8日在德國紐倫堡的電力電子系統及元器件展覽會（PCIM）暨研討會上，展示全新電源管理產品和設...

第10屆TEL台灣機器人大賽 祭出高額獎金、日本參訪獎勵

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（簡稱TEL台灣）舉辦「TEL Robot Comba...

工研院發表「數位上肢復健鏡像同動訓練系統」 告別傳統療程

工研院日前於2025台灣復健醫學會年會上發表創新「數位上肢復健鏡像同動訓練系統」，攜手國內知名復健器材業者富伯生醫，以及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。