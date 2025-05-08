瞄準台商赴美浪潮 中華電落地德州設據點

台廠相繼在美國德州建廠擴產，中華電瞄準ICT基礎建設需求，今天宣布美國子公司於達拉斯（Dallas）設立服務據點，董事長簡志誠表示，關稅議題為國際業務提供成長契機，今年首季擴展亞利桑那州辦公室後，現在正式落地德州。

中華電信今天發布新聞稿宣布，美國子公司「中華電信全球股份有限公司」CHT Global在美國德州時間5月7日於達拉斯（Dallas）設立新服務據點，與「北美洲台灣商會聯合總會」舉辦台商交流茶會，正式落地德州，擴展服務觸角。

中華電信由國際分公司總經理陳錦洲代表集團母公司前往德州達拉斯，與CHT Global總經理楊文彰與當地台商會、僑委會、外貿協會及台商代表交流互動。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電深耕美國市場已超過20年，為貼近台商北美布局，秉持「台商在哪，中華電信就在哪」的理念，陸續於聖荷西、紐約等地設立據點，雖逢全球關稅議題致整體經濟環境快速變遷，但此變化對公司帶來的影響有限，轉而為國際業務提供成長新契機，今年第1季除擴展亞利桑那州辦公室外，現更在德州開設新據點。

中華電表示，德州作為美國南部經濟重鎮，近年在半導體、電動車等高科技領域迅速崛起，不僅吸引美國企業投資，更吸引大批台商進駐，成為新興的台商重鎮，同時憑藉其港口建設，綠電、天然氣、水資源的供應，加上優惠的稅賦制度，已成為好多台商製造業赴美設廠的地點，多家知名伺服器大廠、電子與半導體企業皆相繼宣布在德州建廠或擴產，形成堅實的台商新聚落，帶動龐大的資通訊基礎建設需求。

中華電信指出，公司進駐達拉斯，正是看準德州龐大的產業發展潛力，期望貼近當地市場，提供即時、高效的資通訊整合服務，協助企業客戶在建廠、擴廠及系統升級等多面向的技術與服務支援，成為台商拓展海外業務的後盾。