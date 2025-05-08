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德州儀器展示功率密度與效率領域創新突破

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TI在PCIM 2025展示電源管理技術，推動能源、車用及馬達驅動等領域的創新。圖／TI提供
TI在PCIM 2025展示電源管理技術，推動能源、車用及馬達驅動等領域的創新。圖／TI提供

德州儀器（TI）於5月6日至8日在德國紐倫堡的電力電子系統及元器件展覽會（PCIM）暨研討會上，展示全新電源管理產品和設計。展會上，TI展示了永續能源、車用、USB Type-C®、USB供電（PD）、機器人和馬達控制等領域的半導體創新技術。

隨著資料使用量攀升、消費性電子產品的縮小，以及可再生能源及汽車電氣化發展趨勢，電源工程師被賦予獨特要求，即在所有應用中最大化效率、縮小尺寸，並支援更高電壓。

TI與電子產品製造商Flex合作，展示了基於分流（shunt-based）、去飽和（desaturation）與霍爾效應感測器（Hall-effect sensor）的方法在車載充電器和DC/DC轉換器中的短路偵測中的比較。說明如何透過優化電流感測位置、方法和元件選擇，以及印刷電路板佈局，來強化碳化矽（SiC）金屬氧化物半導體場效應電晶體（MOSFET）的可靠性，以滿足終端客戶的安全要求。

TI的車用系統總監Mark Ng表示，TI在PCIM上展現的廣泛產品組合與深入的系統設計專業，助力電源工程師在下一代應用中實現高性能、高可靠性和可擴展性。以車用領域為例，高功率密度且高效率半導體，從提升行駛里程、優化充電效能，到提供豐富功能體驗的新架構，幾乎賦能整體的系統設計。

半導體 工程師

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