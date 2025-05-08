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工研院發表「數位上肢復健鏡像同動訓練系統」 告別傳統療程

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院攜手富伯生醫打造「數位上肢復健鏡像同動訓練系統」。透過遊戲化設計讓原本枯燥的復健變得有趣並更有吸引力。工研院/提供
工研院攜手富伯生醫打造「數位上肢復健鏡像同動訓練系統」。透過遊戲化設計讓原本枯燥的復健變得有趣並更有吸引力。工研院/提供

工研院日前於2025台灣復健醫學會年會上發表創新「數位上肢復健鏡像同動訓練系統」，攜手國內知名復健器材業者富伯生醫，以及臺中光田醫院、新北市私立樹林愛佳生活社區長照機構，共同推動結合先進影像辨識技術與硬體整合的同動車復健技術。

這項技術透過遊戲化的設計，提供更豐富多樣的復健內容，大幅增進患者參與度，使原本枯燥乏味的療程變得更具趣味性與吸引力，進而有效提升復健效果。

工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，隨臺灣進入超高齡社會，民眾對個人化醫療照護及運動復能的需求日益攀升，為提供健康老化強而有力的支持，工研院整合國內復健器材產業鏈以及專業照護場域，導入智能運動、智慧長照等創新技術，提供更精準、更有效的復健服務。看好臺灣擁有全球領先的ICT產業優勢，若能進一步結合醫療照護產業，將有助於加速推動創新數位醫療應用發展，未來，該系統也將會持續推廣至更多醫療機構及復健照護中心，以期能造福更多患者。

「數位上肢復健鏡像同動訓練系統」最大特色是透過遊戲化的互動方式進行復健訓練，運用上肢動作追蹤技術、影像辨識系統、以及聲音回饋設計，讓患者在遊戲情境中進行復健，大幅增加患者的投入感與積極性。此外，該系統搭載數位自動復健記錄功能，醫療團隊可透過後台即時查看病患的復健進度與詳細數據，進一步提供更為貼心、更具針對性的個人化復健建議。

目前該系統已於臺中光田醫院正式進行臨床試驗，根據初步研究成果顯示，參與試驗的患者在積木與盒子測驗（Box and Block Test；BBT）中的平均改善率達49%，而在傅格梅爾評估量表（Fugl-Meyer Assessment；FMA）上的表現則平均提升33%，充分顯示數位科技在臨床復健領域的卓越效果與應用潛力，未來更可望成為復健醫療的新利器，持續造福廣大患者族群。

工研院長期致力於「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域。其中，在「健康樂活」領域，工研院整合臺灣醫療、ICT、大數據與AI人工智慧技術，發展涵蓋預防、診療、復健等全方位智慧醫療服務，以提升國人健康福祉，推動智慧醫療科技邁向新里程。

工研院 復健 長照

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