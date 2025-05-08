達昇能源將參加 COMPUTEX Power Glow 雲端能源管理平台亮相

達昇能源8日宣布，將參加COMPUTEX 2025，以「AI驅動能源效率提升，智慧能源管理更永續」為主軸，首度展出最新升級的Power Glow雲端能源管理平台。該系統結合AI智慧運算與IoT技術，整合即時監控、用電預測、能耗視覺化等功能，可協助企業降低平均5–20%的能源消耗，展現節能與永續潛力。

達昇能源參加明基佳世達集團Computex AI WOW展區，於5月20日至5月23日在台北南港展覽館1館4樓，展示AI智慧運算及智慧工廠解決方案，攤位編號M0120。在5月20日開展當天也有專場講座「AI節能與優化」，透過AI與自動化控制系統優化冰水主機能效，實現設備預警，並進一步降低能源浪費與營運成本，達到長期穩定的節能成效。

達昇能源表示，在AI賦能的浪潮影響下，針對智慧工廠、智慧建築與資料中心等場域，更需要提供高度彈性與擴充性的能源解決方案。PowerGlow正是協助企業實現節能、降低成本與永續營運目標的最佳利器，平台不僅應用的場域多元，從用電分析、異常預警、AI預測，皆可透過自動化報表產生。

此次COMPUTEX展會，PowerGlow將推出全新的AI能源視覺化介面與一鍵報表生成功能，一起感受系統帶來的能源管理革新。三大升級功能各為「最佳契約容量分析」、「AI用電預測」以及「能耗視覺化圖表分析」，幫助企業掌握用電高峰與潛在浪費區塊，全面提升能源決策效率。

系統可整合智慧電表、溫濕度感測器、流量計等IoT設備，並以AI演算法分析能源使用行為，主動提出最佳化建議與異常預警，大幅提升能源安全與效率。同時能一鍵產出完整的用電報告，協助企業在稽核與內部管理上，更快速且精準地掌握營運狀況。