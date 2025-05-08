三星超薄手機要來了 S25 Edge預計5月13日發表

三星8日宣布超薄智慧手機S25 Edge將在5月13日進行線上發布會，屆時將進一步公開規格與售價。

三星指出，Galaxy S25 Edge不只是款輕薄的智慧型手機。每一處曲線、輪廓與零件皆是精密工程的創舉，只為打造與S系列名副其實的卓越體驗。它不僅重新定義智慧型手機的可能性，更引領行動產業邁入嶄新發展時代。

作為Galaxy S25旗艦系列的全新成員，Galaxy S25 Edge提供極致相機體驗，更藉由行動AI全面升級，讓用戶在拍攝、編輯、分享的每個階段，皆能揮灑前所未有的創意。Galaxy S25 Edge承襲Galaxy指標性的攝影硬實力，於輕巧機身中搭載2億畫素廣角主鏡頭。而借助Galaxy AI，相機更搖身一變成為智慧辨識的好幫手，協助使用者留下最值得紀念的回憶。

三星表示，發表會直播將於台灣時間5月13日早上8點，在三星官方Youtube頻道進行，敬邀見證Galaxy的全新進化。並探索Galaxy工程團隊如何奠基於多年創新與用戶洞察，重塑智慧型手機的一切可能。