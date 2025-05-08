量子算力太貴…仁寶「退火」技術揭秘 專家為何大讚廣達？

量子運算服務有多昂貴？IBM Quantum一分鐘要價96美元，廣達（2382）入股的美國Rigetti Computing一分鐘收費78美元，由於算力昂貴，因此業界事前都會先做驗證，確認演算法值得上量子平台運算，而驗證程序「量子啟發運算服務」也帶來商機，包括NVIDIA（輝達）及仁寶（2324）都看到此機會。

仁寶7日宣布研發的量子啟發運算服務GPU Annealer獲得國科會補助，已參與成功大學數位退火研發計畫，數位退火是目前量子啟發運算的代表性技術之一，能在傳統電腦環境下模擬量子退火邏輯，提供金融投資、製造業管理、及生醫科技3行業，用傳統GPU去模擬量子運算（疊加、糾纏與隧穿等特性），不是真的用到量子電腦平台就能以演算工具幫客戶得出結果。

由於目前量子運算平台的計算資源昂貴、Qubit （量子位元）數仍受限，許多企業或研究團隊在真正使用量子雲端平台之前，會先透過「退火演算法」或「量子啟發式運算」（Quantum-Inspired Computing）進行模擬與可行性驗證，量子運算最適合找出組合方案最佳解答，故非常適合用於新藥配方開發或密碼破解。

當證實該問題適合以量子架構處理，且具備最佳化潛力時，團隊才會將該演算法導入真實的量子處理器上執行，台大名譽教授張慶瑞是現任台灣量子電腦暨資訊科技協會理事長，他7日出席D Forum「量子科技與後量子密碼大解密」論壇指出，仁寶即是利用量子啟發技術開發專用型特殊功能量子加速器切入。

廣達投資國際量子一線咖加速超車

廣達跟鴻海（2317）積極布局量子電腦，也以硬體切入，鴻海成立量子計算研究所選擇離子阱技術，廣達董事長林百里雖表示量子電腦屬公司機密，不願意公開談，但今年初廣達入股美國超導量子處理器公司Rigetti Computing，除投資3,500萬美元取得302萬股股權，雙方也約定5年，每年各投資200萬美元方式投入超導量子運算技術，也讓外界一窺其態度。

台塑（1301）則從軟體應用切入，政府也成立量子國家隊要推動，世界即將在2025～2026年進入100個邏輯量子位元時代，邁入技術發展的新分水嶺，台灣究竟在量子電腦該如何彎道超車？張慶瑞表示，其中以廣達策略最值得參考。

他指出，台灣現階段佈局以硬體為主，由於量子電腦技術困難度高，台灣室溫運算技術上相對成熟，在90K（液態氮級，約 −183°C）以下的硬體技術較陌生，故廣達找國外重要公司策略合作的做法值得參考，畢竟mK 級（極低溫真空腔體，接近絕對零度）台灣不易切入，不如讓策略合作方做，台灣布局室溫、低溫、極低溫如4K（液態氦級，約 −269°C）、90K技術，比較快追進度。

2025年量子科技年 後量子密碼、量子通訊、量子感應器發展最快

聯合國宣布2025年為「國際量子科技年」，SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha則表示，下個10年將是量子甚至神經形態運算時代，張慶瑞指出，新創Quantinuum（Honeywell量子運算部門的離子阱系統及劍橋量子公司Cambridge Quantum合併而成）3月宣布成功以量子電腦打敗古典電腦，實現量子霸權，並以量子電腦實際解決材料分析問題，成為首個商業案例。

張慶瑞表示，2029年之後量子電腦變化將加速，根據IBM目標是2029年要做出200個邏輯量子位元，2033年要做到2,000個邏輯量子位元，屆時天下大勢底定，台灣在量子電腦產業發展現在已經晚了，此時台灣應善用半導體優勢善用周邊設備資源，利用台灣資金成立量子創投，集中人力重點突破。

張慶瑞表示，黃仁勳曾在2025年初說量子電腦時代還有20年才會實現，但隨即承認錯誤，而比爾蓋茲則認為只需要3～5年就會進入量子世代，對此張慶瑞指出，其實兩人都沒錯，量子科技不是一個時間點發生，而是一段時間在變化，「量子突破」來說很快量子技術就能解決特定問題，這點比爾蓋茲說的對，但在量子生態（全面勝過古典電腦）預估還要20年以上。

另外，量子科技還有許多不同技術，成熟度所需時間也不同，張慶瑞表示，量子感應器跟量子通訊預計發展最快，5~10年就會出現，量子電腦則會更晚一些，但也會有幾個階段進程，後量子密碼（PQC）出現又早於量子電腦，因為金融界擔心量子電腦出現將破解現形加密機制，導致金融業崩潰，故美國NIST就在2024年宣布未來10年所有金融業都要改變加密方式為PQS。

量子計算有疊加跟糾纏特性，具備指數型加速特點，換句話說，就是量子糾纏的特性讓它對環境高敏感，只要環境有一點變化，量子性質就會被破壞，故善用此敏感性製作量子感應器，會比人類的五感敏銳千萬倍，未來隱形飛機或潛水艇都將無所遁形，「海洋將變成透明的」他說。

在量子通訊方面則是利用量子糾纏的全體性，即使兩個糾纏的物體距離很遙遠仍能互相感知對方，而發展成通訊技術。

張慶瑞表示，過去談矽谷，現在全球已經到了決戰量子谷階段，相對亞洲在半導體發展快，在量子科技上則是歐美天下，亞洲只有澳洲、新加坡、中國大陸積極，連日韓都在起步階段，未來量子跟AI將強烈結合，打造自然智慧，創造的新社會就將是Quantumverse，是現在30歲以下人口無法置身事外的世界趨勢。