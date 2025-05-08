仁寶「量子啟發運算服務」獲國家隊採用 加速應用發展

代工大廠仁寶（2324）於7日宣布，其研發的量子啟發運算服務Compal GPU Annealer獲得國科會補助，由國立成功大學執行的數位退火研發推動計畫採用，仁寶將攜手量子國家隊加速研究開發量子啟發運算應用，並幫助生醫產業在藥物開發、與半導體產業在生產最佳化上實現大規模落地應用。

據悉，仁寶致力於發展各類型電腦應用產品，特別是以GPU驅動的加速運算應用產品。Compal GPU Annealer是一款前沿的量子啟發運算產品，利用GPU加速運算，旨在解決傳統計算無法高效處理的複雜問題。該產品在多個領域具有廣泛的應用前景，包括金融投資、製造業管理、及生醫科技等。

事實上，仁寶與量子國家隊已經開始在不同領域合作研究量子啟發運算應用。在生醫領域，Compal GPU Annealer能夠加速化合物分子作用分析計算，精準預測篩選候選化合物，有效提升化合物實驗成功率。在半導體產業，該產品能解決包含光罩設計與製程優化等最佳化問題，這些技術能夠顯著提升半導體製造的效率。

仁寶電腦執行副總彭聖華強調，Compal GPU Annealer運算服務獲得量子國家隊合作採用，將有助於推動台灣在量子計算領域的技術創新，並促進產業的應用與發展。未來，仁寶將持續深耕量子計算技術的研究與應用，為台灣的科技進步貢獻更多力量。