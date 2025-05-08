NAND 價格上漲 群聯首季業績觸底反彈

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）執行長潘健成7日表示，NAND Flash原廠價格調漲，加上AI邊緣裝置商機顯現，預期下半年NAND Flash市場供需吃緊，群聯首季業績將是全年低點，後續可望逐季攀升。

針對關稅議題，潘健成坦言，國際貿易摩擦增加部分客戶的觀望態度，但群聯已啟動更積極的國際溝通策略，與全球客戶密切協調，減少因貿易不確定性帶來的潛在影響，同時維持穩定且具競爭力的供應鏈配置。

群聯昨天舉行法說會，公布首季合併營收138.39億元，季增10.1%，年減16.3%；毛利率30.9%，季增0.1個百分點，年減3個百分點；歸屬母公司稅後淨利11.41億元，季減52.3%，年減52.9%，每股純益5.53元。

觀察目前NAND Flash市場狀況，潘健成表示，NAND Flash原廠持續透過減產來調節市場價格，近期更有部分原廠宣布調升NAND Flash晶圓報價，漲幅達到9%至11%，預計漲勢有望延續到2025年第3季。

他強調，PC市場需求反彈，PCIe 4.0 SSD控制晶片已出現供不應求的情況，顯示產業動能已逐步回歸正向循環。

潘健成指出，受惠2月起NAND Flash原廠減產效應逐步顯現，市場供需關係改善，加上全球主要應用市場需求逐漸回溫，為全年營運奠定良好基礎。

他說，群聯2024年第4季起即前瞻性地逐步建立合理庫存水位，確保在NAND Flash市場回溫時能迅速滿足全球客戶需求。相關策略不僅有助於穩定供應鏈，也讓群聯得以更靈活地支援全球客戶日益成長的需求。

潘健成表示，群聯將持續專注於控制晶片與模組的垂直整合優勢，並積極透過群聯獨家專利邊緣AI方案aiDAPTIV+協助客戶加速導入AI數位轉型，擴大市場布局，強化營運韌性。

Flash NAND Flash 群聯

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