無懼關稅 法人看好元太等ESL供應鏈受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國電子標籤（ESL）雖在4月未獲列入美國公告的電子產品豁免清單，但在國際大廠Vusion Group公布最新的營運指引中，釋放市場需求並未鬆動等訊號下，市場看好元太（8069）、振曜等供應鏈今年營運後市。

國泰證期顧問處協理蔡明翰、台新投顧協理范婉瑜指出，觀察4月底國際ESL大廠Vusion Group與Pricer接連公告第1季營運概況，受到淡季影響，兩者營收皆呈現季減，但北美地區營收皆維持增長。

訂單方面，Vusion Group受惠Walmart需求帶動，新增訂單持續創高，並且預期訂單動能將能延續至今年底，憑藉強勁的訂單需求，加上關稅衝擊下已簽約客戶皆未出現訂單鬆動狀況，維持全年營收增長40%展望。

關稅方面，ESL並未納入美國公告的電子產品豁免清單，目前已簽約客戶訂單仍保持韌性。

蔡明翰認為，紙質標籤轉換為電子標籤具有優化店面營運管理的效益，使得北美地區零售業者受到關稅直接衝擊下，對於ESL換裝需求仍保持韌性，歐洲等ESL滲透率較高的區域則開始出現需求鬆動，北美的換裝需求仍為目前全球ESL主要的成長驅動力。

另外，從Vusion Group展望今年營收14億歐元來看，扣除非ESL以及軟體的部分，預期ESL硬體貢獻營收11億歐元，以Walmart 2,300間店面換裝價值10億歐元合約類比，推測Vusion Group今年ESL出貨量可達2.5億至3億片，全年ESL終端需求無虞，維持今年元太上游ESL 出貨量3.5億片預期，年增幅度逾六成，加上逐步開出的大尺寸產品線，全新的產品應用開創新的市場，帶動額外的營收動能，預期今、明年營運仍維持成長趨勢。

振曜方面，Kobo訂單能見度延續至今年第3季，且Kobo北美市占率僅低個位數，受關稅直接衝擊有限，加上配合今年上游元太的原料開始供貨，預期將開始出貨大尺寸產品模組，帶動營運持續走高。

營收 關稅

延伸閱讀

美晶片關稅公布前夕 台日半導體科技促進會成立

川普又要宣布什麼大事？ 謝金河：反正電影課100％關稅肯定是空包彈

印對美全面讓步？川普：印度已同意關稅砍到零

中美經貿高層將會談！陸外交部：應美方請求舉行 反對濫施關稅立場不變

相關新聞

傳台積電砍供應商報價度關稅風暴 帆宣董座高新明：若有會盡力配合

美國政府即將公布半導體晶片關稅政策，近期傳出台積電要砍供應商報價，協助度過關稅風暴，對此與台積電關係緊密、承接美國亞利桑...

台日半導體科技促進會成立 環球晶徐秀蘭將出任首任理事長

川普政府即將公布對台灣半導體晶片關稅稅率，由經貿單位與台灣半導體業共同推動的「台日半導體科技促進會」，今（7）日正式宣布...

母親節慶祝有詐？趨勢科技指出三大長輩最容易中招地雷

母親節將近，近年生成式AI讓生活更加便利，雖成為陪伴長輩聊天及查詢資訊的好幫手，但也導致犯罪集團用來生成詐騙話術、假網站...

日本三菱與鴻海合作打造電動車並由裕隆生產代工 2026年海外銷售

日本三菱汽車今公布，與鴻華先進簽署合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車（EV）進行供應及開展進一步的討...

日本三菱汽車與鴻華先進簽 MOU 裕隆代工2026上市

裕隆（2201）集團電動車布局報佳音，日本三菱汽車與鴻華先進簽署了合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車...

鴻海旗下鴻華先進宣布 將為日本三菱開發與生產電動車

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）宣布，與三菱自動車工業株式会社簽署MOU。鴻華先進將提供設計與製造管理服務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。