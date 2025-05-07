鴻海集團奪三菱電動車大單 國巨、富鼎跟著吃香喝辣

鴻海集團奪下日本三菱汽車電動車大單，長期與鴻海集團攜手耕耘電動車關鍵元件的國巨（2327）與富鼎（8261）跟著旺，出貨同步起飛，尤其國巨集團全球布局完備，車用被動元件產品齊全，後市業績表現可期。

國巨集團在五年前與鴻海宣布策略結盟，鴻海將優先採購國巨集團的各類零件之外，業界認為，國巨不僅是台灣最大被動元件廠，在全球晶片電阻和鉭質電容市占率皆為第一，積層陶瓷電容（MLCC）則為世界第三，加上日前加入感測器元件生力軍，以及入股電源管理IC業者力智，擁有完善產品線。

業界說明，在汽車電子化的趨勢下，每輛電動車所需的積層陶瓷電容高達1萬顆以上，較傳統燃油車用量大增五至十倍，伴隨ADAS、電動車滲透率持續提升，需求繼續擴大，市場商機驚人，此次三菱與鴻海集團合作開發電動車，將為國巨集團提供龐大的出海口。

富鼎是老牌MOSFET廠，也是「鴻家軍」成員之一，並獲得國巨集團入股，在鴻海與國巨兩個「富爸爸」豐沛的資源挹注下，富鼎積極朝中高階MOSFET發展，並開發一系列車用產品。

供應鏈透露，富鼎在車用IGBT產品線及技術均已到位，包括1,200V高壓IGBT模組，以及600V蕭特基二極體（SBD）、900V及1,200V高壓MOSFET等產品，都是電動車關鍵元件。國巨董事長陳泰銘於2023年出任富鼎董座，藉由國巨全球通路助力富鼎，富鼎開始送樣給歐美客戶，突破過往大中華區的侷限，壯大營運規模。

另外，鴻海與國巨2021年合資設立國創半導體，鎖定設計、開發、生產用於汽車、資通訊、工控電源管理及功率元件／模組。國創自有設計的電源IC與MOSFET已量產出貨，IC產品／參考設計、碳化矽（SiC）等則已密集進入車廠／供應鏈客戶設計導入design-in階段。

根據鴻海集團與三菱汽車的協議，將由鴻海集團旗下鴻華先進為三菱開發電動車，並委由裕隆在台灣生產，預計2026年下半年在澳洲、紐西蘭上市。