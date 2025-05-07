轉型漸見成效 氣立第1季轉虧為盈

氣動元件大廠氣立（4555）公布第1季合併財報，合併營收3.79億元、年增16.3%，營業毛利1.04億元，毛利率27.38%，較去年同期增加0.55個百分點，稅後純益0.03億元，由去年度虧損轉為獲利。

氣立也同步公告4月合併營收為1.48億元，月增3.9%、年增14.4%；累計前四月合併營收5.26億元、年增15.9%。

氣立指出，由於產品設計及製程優化逐漸產生效果，加上新產品也陸續推出，使得今年首季營收及毛利率均較去年同期增長，前四個月營收也逐月上升。

氣立表示，目前接單有逐月增溫趨勢，接單金額超過出貨金額，顯示市場需求持續穩健。且隨著營收提升，除了浙江平湖廠持續維持在接近在稼動滿載外，台北泰山廠及上海松江廠，近幾月的稼動率也較去年第4季有顯著提升。

氣立第2季中旬將推出超音波流量計與電動缸系列新產品，平湖廠將生產機器人手臂套件，泰國工廠也將開始營業。

法人表示，當前國際貿易環境複雜，美國與全球貿易夥伴之間的關稅爭端亦尚未明朗，因此許多企業開始在中國大陸以外地區建立新的生產據點，增加對生產設備的需求，可望帶動相關氣動元件銷售。

此外，大陸地區目前正積極推動「新質生產力」，以創新來擺脫傳統經濟增長方式與生產力發展路徑，發展具有高科技、高效能、高質量特徵的先進生產力質態；意味著企業需加速轉型升級，提升產品附加價值及生產效率。

預期在相關政策引導下，未來生產自動化需求將會有更進一步的推升，對為自動化設備零組件供應的氣立而言，有機會因此有一波新的成長動能。

展望未來，儘管短期有關稅及中美貿易衝突等議題，可能對整體景氣環境有所衝擊，但氣立強調，將持續透過整體營運優化來加強產品競爭力，並深化在半導體、醫療及化工等新產業開發的策略，預期可穩步推動營運成長，並改善整體獲利狀況。