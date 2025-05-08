美超微再降財測 麗臺、南俊等供應鏈營運同步警戒

美國美超微（Super Micro）繼上周下修2025會計年度第3季（1至3月）財測，6日美股盤後再度下修全年財測，美超微執行長梁見後並坦言，關稅可能對營運造成影響。

美超微美股7日早盤股價應聲重挫逾4%。美超微展望失色，麗臺（2465）、南俊（6584）、雙鴻（3324）、超眾（6230）、華泰（2329）等台廠供應鏈，營運同步警戒。

散熱模組廠雙鴻、尼得科超眾均為美超微概念股，其中，雙鴻為AI伺服器水冷板供應商之一，尼得科超眾則是母公司尼得科（Nidec）與美超微有緊密合作關係，主要供應水冷板與冷卻液分配裝置（CDU）。

針對美超微業務近況，二家台系散熱廠均不予置評。業界人士指出，台廠在散熱業務方面大多都是供貨給代工廠居多，且客戶也相當分散，加上美超微去年起就風波不斷，估計台廠都有適時調整，影響應該有限。

南俊國際供應美超微伺服器導軌，該公司不評論單一客戶。

華泰為美超微AI伺服器相關EMS組裝供應鏈成員，旗下有半導體封測及成品事業部兩大事業群，其中，成品事業部主要協助伺服器、SSD等EMS代工，伺服器客戶占該業務營收約七成、占整體營收逾三成。

美超微上季（截至3月底）營收年增19%、達46億美元，經調整後每股純益0.31美元，均低於市場預期，但符合上周下修的財測預估。

美超微執行長梁見後指出，上季看到一些客戶，在評估採用輝達現有的Hopper或將上市的Blackwell平台，導致承諾延後，預期客戶的承諾將在本季和下季兌現。

梁見後坦言，「經濟不確定性和關稅衝擊，可能造成短期影響」，也因關稅相關不確定性，「將不會發布新一年度財測」。

美超微預估，本季營收將介於56億至64億美元，經調整後每股純益介於0.4至0.5美元，與分析師預估的營收65.9億美元、每股純益0.64美元相去甚遠。

美超微預測全年營收介於218億至226億美元，低於先前預估的235億至250億美元，也不如華爾街預期。

（編譯季晶晶、記者蕭君暉、陳昱翔、李孟珊、林薏茹）