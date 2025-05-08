執行長蘇姿丰：超微強大產品組合 抵銷利空

美國收緊AI晶片銷陸管制，對此，超微執行長蘇姿丰6日表示，超微「領先市場產品組合的強大順風」，將能夠完全抵銷這些利空，甚至還留有助力。

蘇姿丰在財報聲明稿表示，超微2025年初表現出色，核心產品強勁、資料中心與AI動能都增強，帶動上季業績年比成長連續第四季加速。她提到，以當前宏觀經濟和監管環境，超微的上季財報與本季財測，「凸顯我們差異化產品組合的實力，和持續的執行力」。

超微表示，美國4月對其Instinct MI308晶片實施新的出口管管制，預料將使本季損失7億美元營收，本季資料中心營收將年比負成長。全年損失15億美元。

蘇姿丰指出，管制措施將主要影響第2季和第3季業績，「這絕對是逆風，但優於所有事情都順利推行，我們認為逆風（影響）有限」，「我們對整體AI事業感到振奮」，「我知道關稅和其他事物有一些相關不確定性，但從基礎設施觀點來看，這只是諸多領域之一，依然繼續有投資」，「因此我們預期下半年將強勁成長」。

她也表示，超微「領先市場產品組合的強大順風」，將能夠完全抵消總體經濟環境「變動」、及美國政府限制Instinct MI308晶片銷售到大陸等利空，甚至還留有助力。