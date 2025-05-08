快訊

梵蒂岡西斯汀教堂放黑煙！教宗選舉首輪投票無結果

川普對中強硬表態：不會為談判先降關稅…會晤「將談到黎智英」

涉偽造罷免連署！檢方2度偵訊後「國民黨基隆市黨部主委遭聲押、副書記長10萬元交保」

執行長蘇姿丰：超微強大產品組合 抵銷利空

經濟日報／ 編譯劉忠勇黃淑玲／綜合外電

美國收緊AI晶片銷陸管制，對此，超微執行長蘇姿丰6日表示，超微「領先市場產品組合的強大順風」，將能夠完全抵銷這些利空，甚至還留有助力。

蘇姿丰在財報聲明稿表示，超微2025年初表現出色，核心產品強勁、資料中心與AI動能都增強，帶動上季業績年比成長連續第四季加速。她提到，以當前宏觀經濟和監管環境，超微的上季財報與本季財測，「凸顯我們差異化產品組合的實力，和持續的執行力」。

超微表示，美國4月對其Instinct MI308晶片實施新的出口管管制，預料將使本季損失7億美元營收，本季資料中心營收將年比負成長。全年損失15億美元。

蘇姿丰指出，管制措施將主要影響第2季和第3季業績，「這絕對是逆風，但優於所有事情都順利推行，我們認為逆風（影響）有限」，「我們對整體AI事業感到振奮」，「我知道關稅和其他事物有一些相關不確定性，但從基礎設施觀點來看，這只是諸多領域之一，依然繼續有投資」，「因此我們預期下半年將強勁成長」。

她也表示，超微「領先市場產品組合的強大順風」，將能夠完全抵消總體經濟環境「變動」、及美國政府限制Instinct MI308晶片銷售到大陸等利空，甚至還留有助力。

晶片 美國 超微

延伸閱讀

AMD展望雖佳 但警告銷陸管制打擊營收

超微捨棄三星 轉單台積電美國亞利桑那州新廠

網路用太多了...AiScReam「我更喜歡你」AI影片二創滿天飛

2025時代雜誌百大影響力人物 蘇姿丰上榜

相關新聞

黃仁勳：錯過陸AI市場 莫大損失…商機上看1.5兆元

輝達執行長黃仁勳6日表示，大陸AI市場規模有望在未來兩到三年達到約500億美元（逾新台幣1.5兆元），若無法參與其中，將...

酷澎 力挺資安台灣隊

美商Coupang酷澎秉持科技創新核心，積極響應賴清德總統提出的「資安台灣隊TEAM Cybersecurity」精神，...

群創小金雞 CarUX 將赴美掛牌 可望充實車用領域資金 提升國際能見度

群創昨（7）日股東常會通過車用小金雞CarUX公司申請在美上市掛牌案，為CarUX海外掛牌跨出第一步，可望大幅提升群創集...

群創智慧座艙進化 翻新體驗

群創小金雞CarUX即將申請赴美掛牌，該公司自群創衍生成立，深耕車用領域逾20年，從大型整合顯示器（LID）拓展至創新座...

黃仁勳喊話為AI晶片銷陸禁令解套 推演封印解除 台鏈吃補

輝達執行長黃仁勳喊話「大陸AI市場商機龐大不可錯過」，業界解讀是喊話川普政府為AI晶片銷陸禁令解套，若黃仁勳真讓AI晶片...

美超微再降財測 麗臺、南俊等供應鏈營運同步警戒

美國美超微（Super Micro）繼上周下修2025會計年度第3季（1至3月）財測，6日美股盤後再度下修全年財測，美超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。