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超微展望報喜 CEO蘇姿丰：資料中心營收「強勁兩位數」 協力廠同樂

經濟日報／ 本報綜合報導
超微上季獲利及本季營收預測均優於預期，法人看好協力廠跟著旺。（歐新社）
超微上季獲利及本季營收預測均優於預期，法人看好協力廠跟著旺。（歐新社）

超微6日公布上季獲利及本季營收預測均優於預期，反映資料中心晶片銷售強勁、持續蠶食英特爾市占率。超微執行長蘇姿丰看好，今年資料中心相關AI營收將成長「強勁的兩位數」百分比。超微營運展望俏，法人看好將助攻台積電（2330）、祥碩（5269）、健策（3653）等協力廠後市。

蘇姿丰表示，該公司的晶片被應用於訓練AI，一家主要AI模型開發商正把其晶片部署到服務內。同時，她看好AI基礎設施的整體需求，並重申新晶片即將問世，將帶動下半年銷售成長。

蘇姿丰強調，「對AI事業整體前景感到興奮，這一領域的動能依然強勁。我知道關稅等問題充滿不確定性，但從基礎建設的角度來看，AI投資仍在持續進行」。

超微公布上季營收74.38億美元，季減3%，年增36%；毛利率54%，非GAAP淨利15.66億美元，季減12％，年增55%，非GAAP稀釋每股純益0.96美元。

展望本季，超微預估營收約達74億增減3億美元，非GAAP毛利率43%，其中已包含約8億美元的庫存和相關準備金費用的估計數，是為因應新出口管制措施。如果排除此費用，非GAAP毛利率約54%。

超微積極搶市，法人看好，台積電可望持續受惠。超微日前透露，該公司成為首家使用台積電2奈米製程技術的高效能運算（HPC）客戶，首款打造晶片是其明年將上市的第六代EPYC伺服器處理器「Venice」。另外，該公司已上市的第五代EPYC處理器，也在台積電亞利桑那州廠生產。

超微也是IC設計廠祥碩的大客戶，法人看好超微釋出正向的營運展望，祥碩後市業績可期。祥碩在超微全新Ryzen 9000X3D、9000HX處理器擴大市場領先地位，市占率持續提高，預期將延續至2026年。

（編譯劉忠勇、記者尹慧中、李孟珊、陳昱翔、鐘惠玲）


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