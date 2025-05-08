黃仁勳喊話為AI晶片銷陸禁令解套 推演封印解除 台鏈吃補
輝達執行長黃仁勳喊話「大陸AI市場商機龐大不可錯過」，業界解讀是喊話川普政府為AI晶片銷陸禁令解套，若黃仁勳真讓AI晶片禁令順利「解除封印」，鴻海（2317）集團旗下工業富聯（FII）、神達（3706）、英業達（2356）等代工廠，均掌握較多大陸AI伺服器訂單，將可獲得充沛料源出貨，營運可望跟著吃補。
工業富聯昨（7）日不評論相關訊息。工業富聯首季營收人民幣1,604.15億元（約新台幣7,096億元），年增35.2%，純益為人民幣52.31億元（約新台幣231億元），年增25%，展現強勁成長動能。其中，雲端部門持續強勢成長，營收年增超過五成，AI伺服器、通用伺服器營收年增幅也都超過50%。
神達為浪潮主力伺服器供應商，對相關外電報導也不予評論。先前美國政府端出輝達H20等AI晶片限制措施，神達內部早已緊跟腳步，跟隨美國新規定改變中國大陸出貨策略，已符合最新法規。
浪潮集團方面，由於其被美國政府列為貿易黑名單，神達先前已停止出貨。神達先前指出，經營管理及接單原則合規美國出口管制條例，並持續降低大陸市場占比。
英業達長期深耕大陸雲端市場，打入四大陸系雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，目前出貨大陸CSP客戶主要形式為L10（機櫃組裝與測試）及L11（伺服器整合與機架布建）。英業達不評論相關報導。不過，據了解，英業達目前陸系CSP廠最大客戶為字節跳動。
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