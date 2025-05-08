黃仁勳：錯過陸AI市場 莫大損失…商機上看1.5兆元

輝達執行長黃仁勳6日表示，大陸AI市場規模有望在未來兩到三年達到約500億美元（逾新台幣1.5兆元），若無法參與其中，將是「莫大損失」。

業界解讀，黃仁勳此言是喊話川普政府鬆綁輝達AI晶片銷陸禁令，若獲得善意回應，輝達主要晶片代工廠台積電將是最大贏家。

黃仁勳接受CNBC訪問時說：「若無法參與（大陸）這個市場，將是作為一家美國公司的莫大損失。這不僅能帶回營收、帶回稅收，還能在美國創造大量就業機會。」他說：「我們只需要保持靈活。」「無論政府政策如何，我們都會支持對國家最有利的做法。」

輝達是全球AI晶片龍頭，先前為因應美方管制AI晶片銷陸政策，輝達開發出專為銷往大陸市場的降規版H20晶片，惟川普政府4月宣布，即便輝達要把H20晶片銷售至大陸，也必須事先取得許可，輝達因而將於本季提列高達55億美元費用，震撼市場。

黃仁勳說：「最好的做法就是讓美國人做美國該做的事：放手讓我們去拚、去贏。」他表示，全球正渴望AI，「現在就讓美國的AI走在世界前面」。

黃仁勳同日參加投資圈盛事Milken研討會時，也看好AI資料中心規模將持續壯大，他先問道「所以AI是下一場工業革命嗎」？然後又自己回答，「沒錯」。

黃仁勳也拿AI資料中心和工廠相比擬，「這些工廠會變得多大？我們正在打造（用電容量）1GW（10億瓦）的工廠群，每座1GW（的工廠）約五、六百億美元，未來十年左右如果全世界出現數十GW的AI工廠，我也不意外」。

輝達股價今年來下跌約15%，預定5月28日公布上季財報。根據LSEG數據，分析師預測輝達上季營收將年增65%、達431億美元。儘管輝達成長速度仍遠超其他科技巨頭，但相較去年同期高達260%的增幅，已明顯放緩。

業界人士指出，黃仁勳喊話不能放棄大陸AI市場其來有自，尤其美國收緊H20晶片銷陸之後，大陸積極加快自研AI晶片研發，有消息稱，大陸科技巨頭華為已研發「昇騰910C」AI晶片升級版「昇騰920」，預計今年下半年發布並量產，藉此取代輝達H20晶片，輝達當然不能坐以待斃。