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群創智慧座艙進化 翻新體驗

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創（3481）小金雞CarUX即將申請赴美掛牌，該公司自群創衍生成立，深耕車用領域逾20年，從大型整合顯示器（LID）拓展至創新座艙影像方案，為群創在車用顯示器市場開疆闢土，也為業界重新定義智慧座艙新體驗。

AI加速智慧座艙進化，群創攜手CarUX在今年Touch Taiwan 2025系列展秀出「和諧駕乘體驗（HUE）」解決方案，並聚焦全方位反射式成像技術、獨家座艙智能顯示Smart Display+、InvisiView隱藏顯示等多項創新顯示技術，展示搶攻智慧移動商機的企圖心。

群創與CarUX致力打造和諧駕駛體驗，突破傳統螢幕限制，提升車內外設計自由度與差異化，並整合安全性、實用性與娛樂性，將重新定義智慧座艙新體驗。

群創指出，CarUX突破傳統螢幕限制，將安全、豐富的資訊與娛樂服務內容銜接到汽車內外飾設計中，積極拓展智慧車用解決方案，朝成為智慧移動領域的全方位系統供應商邁進。

群創 顯示器

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