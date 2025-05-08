群創小金雞 CarUX 將赴美掛牌 可望充實車用領域資金 提升國際能見度

群創（3481）昨（7）日股東常會通過車用小金雞CarUX公司申請在美上市掛牌案，為CarUX海外掛牌跨出第一步，可望大幅提升群創集團國際能見度，並且讓集團車用領域資金更加充裕，後市喊衝。

群創昨天股東常會改選九席董事，新董事會推選洪進揚續任董座，洪進揚隨即表示，首要任務就是要為公司注入更多創新動能。

洪進揚說，在群創第一個六年的董座任期，已繳出總股東報酬率（TSR-Total Shareholder Return）冠於同業的成績單，接下來第二個六年（2025年至2030年）將持續深化轉型一階（Tier 1）車用供應商角色及積極布局半導體先進封裝領域，為公司、股東及其他利害關係人創造更高的價值。

CarUX去年營收約500億元，已在業界闖出一片天。該公司近年積極布局智慧車用領域，鎖定高效能、高可靠性、高穩定性的智慧車用產品，將創新智慧應用解決方案輸出國際市場，已獲歐美汽車大廠肯定，為國際車用一階（Tier 1）供應商。

群創強調，CarUX赴美上市的考量，是為集團深化與拓展集團智慧座艙視覺解決方案領域業務。至於是在納斯達克證券交易所（NASDAQ）或紐約證券交易所（NYSE）上市掛牌，尚待研議。

根據群創年報資料，群創持有CarUX約85.91%股權，未來CarUX海外證券市場申請掛牌預計發行新股股數估約不低於CarUX發行後總股本10%，群創對CarUX持股比率將因此降低為8.59%以上，惟最終上市的證券類別、發行數量及降低持股比率，將根據當地法規、資金需求、與當地主管機關溝通情況及市場情況，由CarUX與主辦承銷商協商確定。

群創強調，CarUX申請海外掛牌，可募集並充實營運所需資金，強化財務結構及融資能力，吸引優秀人才，推進更具競爭力的產品，助益群創集團營收及績效，提高股東權益。另外， CarUX海外掛牌未涉及處分群創間接持有的CarUX股份，不會使群創產生相關損益，且對集團、群創及CarUX具有正面效益。

群創指出，CarUX於海外掛牌後，集團的智慧座艙視覺解決方案仍將維持由CarUX獨立經營模式。