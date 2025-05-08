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酷澎 力挺資安台灣隊

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Coupang酷澎台日資安長陳浩維（前排右三）與輔大學生分享資安歷程。另外，出席者包括資訊工程系副教授呂俊賢（左起） 、副教授梅興、理工學院院長王元凱、輔大校長藍易振、理工學院副院長徐嘉連、Coupang酷澎台灣企業溝通長林宇涵等人。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎台日資安長陳浩維（前排右三）與輔大學生分享資安歷程。另外，出席者包括資訊工程系副教授呂俊賢（左起） 、副教授梅興、理工學院院長王元凱、輔大校長藍易振、理工學院副院長徐嘉連、Coupang酷澎台灣企業溝通長林宇涵等人。Coupang酷澎／提供

美商Coupang酷澎秉持科技創新核心，積極響應賴清德總統提出的「資安台灣隊TEAM Cybersecurity」精神，首度舉辦「Coupang酷澎資訊安全教育周」，近期由Coupang酷澎台灣暨日本資安長陳浩維、資安技術總監周彥儒到輔仁大學及中央大學，與新世代人才分享實戰經驗，攜手壯大資安台灣隊。

賴總統先前參加CYBERSEC 2025台灣資安大會時表示，加強支持資安產業，須凝聚數位發展部、國發會等各政府機關之力，確保百工百業信賴的共同基礎「資安防護」，讓台灣成為資訊安全堅韌之島，確保資安防護愈來愈好。Coupang酷澎匯聚世界級資安人才，也前往輔仁、中央和師生分享實戰經驗。

Coupang酷澎台灣暨日本資安長陳浩維認為，資訊安全不只是一份工作，更是一項保護周圍人群和國家安全的使命。

Coupang酷澎持續大力投入資安與個資保護，層層把關顧客個人資料，維護顧客對酷澎的信任，2024年獲得數位發展部首屆友善電商獎項，是資安實踐的階段性成果。

陳浩維強調，Coupang酷澎積極招聘資安及各領域人才，歡迎有志之士加入一流企業資安團隊接受挑戰。

輔仁大學校長藍易振感謝Coupang酷澎走進校園與學生分享實際應用。他表示，他的專長是資訊工程，見證數十年來硬體與科技的快速演進，如今人人都需要透過網路跟世界連結，而有網路的地方，就會有資訊安全的需求， 他也特別期待輔大資工系校友陳浩維，能與學弟妹們分享更多資安人的故事。

Coupang酷澎台灣資安總監周彥儒前往中央大學，拜會資訊工程學系系主任孫敏德、助理教授林家瑜，與學生交流，分享Coupang酷澎的資安規劃以及職涯發展機會。 

Coupang酷澎積極保障顧客個資保護及資訊安全，發揮跨界影響力、串聯產官學能量。自2022年底在台灣推出服務以來，嚴格遵守國際金流、資安及個資規定，導入中華電信（2412）物流隱碼技術，將顧客個資轉換成代碼或部分遮蔽，有效提升個資安全防護。

後續亦攜手數位發展部、財政部關務署以及關貿網路逐步導入跨境物流隱碼科技，進一步提升公私協力防詐能量。 

個資 資安 酷澎

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