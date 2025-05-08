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鴻海奪三菱電動車大單 國巨、富鼎跟著旺

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

鴻海（2317）集團奪下日本三菱汽車電動車大單，長期與鴻海集團攜手耕耘電動車關鍵元件的國巨（2327）與富鼎（8261）跟著旺，出貨同步起飛，尤其國巨集團全球布局完備，車用被動元件產品齊全，後市業績表現可期。

國巨集團在五年前與鴻海宣布策略結盟，鴻海將優先採購國巨集團的各類零件之外，業界認為，國巨不僅是台灣最大被動元件廠，在全球晶片電阻和鉭質電容市占率皆為第一，積層陶瓷電容（MLCC）則為世界第三，加上日前加入感測器元件生力軍，以及入股電源管理IC業者力智，擁有完善產品線。

業界說明，在汽車電子化趨勢下，每輛電動車所需的積層陶瓷電容高達1萬顆以上，較傳統燃油車用量大增五至十倍，伴隨ADAS、電動車滲透率持續提升，需求繼續擴大，市場商機驚人，此次三菱與鴻海集團合作開發電動車，將為國巨集團提供龐大的出海口。

富鼎是老牌MOSFET廠，也是「鴻家軍」成員之一，並獲得國巨集團入股，在鴻海與國巨兩個「富爸爸」豐沛的資源挹注下，富鼎積極朝中高階MOSFET發展，並開發一系列車用產品。供應鏈透露，富鼎在車用IGBT產品線及技術均已到位。

三菱 爸爸 電動

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