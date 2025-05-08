鴻海奪三菱電動車大單 旗下鴻華先進操刀開發

鴻海（2317）集團電動車布局邁大步，昨（7）日與日本三菱汽車簽署合作備忘錄（MOU），由鴻海集團旗下鴻華先進為三菱開發電動車，並委由裕隆在台灣生產，預計2026下半年在澳洲、紐西蘭上市。

業界人士指出，鴻海集團與三菱合作電動車，是台灣汽車產業一大里程碑，不僅是鴻海首度拿下海外傳統汽車大廠電動車大單，也是裕隆首度與海外汽車大廠合作並跨入國際市場，未來可望藉此擴大全球知名度，爭取更多海外車廠大單。

由於三菱汽車屬於雷諾日產三菱聯盟，隨著鴻海集團打入三菱電動車供應鏈，未來是否擴大進入日產與雷諾銷售體系，備受期待。

鴻海集團奪三菱電動車大單

根據鴻海集團與三菱汽車協議，鴻華先進開發的電動車將供應三菱，並決定繼續進行這項研究。

三菱汽車指出，此次合作以OEM形式供應給三菱，由鴻華開發，裕隆汽車在台灣生產，並將於2026下半年在澳洲、紐西蘭上市。

該車型被納入去年宣布的澳洲2030年產品計畫，由於其作為電動汽車出色的駕駛性能和資訊娛樂能力，已被確定為該地區最佳選擇。 根據MOU，三菱和鴻華將繼續討論該協議。

三菱與鴻海集團都沒有宣布針對哪一款車型合作，外界推測，應該是定位為跨界休旅（CUV）的Model B或是級距更小的Model A。

鴻海暨鴻華董事長劉揚偉指出，他提出的「分享、合作、共榮」理念，是透過有效運用平台化及模組化的零組件，來加速電動車開發時程，很高興能參與三菱汽車電動車開發，期望雙方合作能相輔相成，共同拓展全球市場。除大洋洲市場外，鴻海電動車策略長關潤之前指出，將在2027年前，在日本開賣包含巴士在內的多款電動車。



延伸閱讀

鴻海奪三菱電動車大單 國巨、富鼎跟著旺