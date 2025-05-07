快訊

道瓊早盤小漲近200點 投資人緊盯美中談判、Fed決策

印巴衝突釀停飛！印度上空第一現場 乘客「聽到廣播心慌」

新新併助家族起死回生 吳東亮：有一天看到父親我也有交待了

拉美警力有限治安壓力大 台灣業者推AI監控技術相助

中央社／ 布宜諾斯艾利斯7日專電

台灣安控品牌與丹麥業者合作，在阿根廷展示最新AI監控系統，結合深度學習、雲端傳輸與台灣晶片技術，支援即時影像擷取、人臉與車牌辨識等功能，可望成為拉丁美洲城市治安與管理新解方。

台灣安控品牌晶睿通訊6日與丹麥影像管理軟體公司麥士通系統（Milestone Systems）在布宜諾斯艾利斯聯合展示最新人工智慧（AI）監控系統，吸引阿根廷市政當局和零售與安防業者參與。

會中介紹的系統搭配AI攝影機，結合深度學習、雲端傳輸與台灣晶片技術，支援即時影像擷取、人臉與車牌辨識等功能，有助於政府與企業迅速應對突發事件，提升管理效率與決策精準度。

出席活動的阿根廷警方人士指出，布宜諾斯艾利斯的巴勒摩區（Palermo）曾發生歹徒在冰淇淋店搶奪一名工程師的手機後、刺殺受害者致死案件。警方當時藉由私人監視器畫面迅速破案，顯示在警力有限、治安壓力大的城市中，科技輔助至關重要。

阿根廷媒體「資訊網」（Infobae）2020年報導，布宜諾斯艾利斯犯罪率較前一年下降50%，一部分是透過城市中攝影機監控成果。市政官員指出，綜合影像監控系統可提升預防犯罪能力，為警察提供影像資源，並為司法調查和警察偵查提供證據。

晶睿拉美區負責人陳之皇表示，最新AI安控系統如高機動性空中戰力，兼具反應速度和數據分析能力，也能讓影像更清晰，目前已在墨西哥、哥倫比亞、巴西與智利等國展現運用成果與市場潛力。

業者指出，晶睿通訊的攝影機運用先進鏡頭光學技術，已有效改善原先阿根廷街頭攝影機低光源和設備訊號延遲狀況，提供解析度佳的畫面，協助阿根廷多個城市提升交通治理效益。

另外，攝影機分析交通號誌狀態和車輛位置，可偵測車輛何時闖紅燈。阿根廷當局已在布宜諾斯艾利斯省和其他主要城市實施該系統。

台灣駐阿根廷代表謝妙宏出席致詞表示，台灣掌握全球近9成高階半導體產能，加上硬體研發實力，促使智慧安控技術快速發展。

謝妙宏說，透過晶睿等企業，台灣正輸出不只產品，更包括整合技術與城市治理經驗，協助各國建構在地化、智慧化的安全系統。

AI 晶睿 阿根廷

延伸閱讀

從代工到品牌出海 陸企廣交會新氣象

陸第一季國際航班量、旅客量雙增

方濟各未完成心願！任教宗至死沒回阿根廷 外媒曝可能原因

復活節剛露面…首位拉美出身教宗方濟各驟逝 享壽88歲

相關新聞

傳台積電砍供應商報價度關稅風暴 帆宣董座高新明：若有會盡力配合

美國政府即將公布半導體晶片關稅政策，近期傳出台積電要砍供應商報價，協助度過關稅風暴，對此與台積電關係緊密、承接美國亞利桑...

台日半導體科技促進會成立 環球晶徐秀蘭將出任首任理事長

川普政府即將公布對台灣半導體晶片關稅稅率，由經貿單位與台灣半導體業共同推動的「台日半導體科技促進會」，今（7）日正式宣布...

母親節慶祝有詐？趨勢科技指出三大長輩最容易中招地雷

母親節將近，近年生成式AI讓生活更加便利，雖成為陪伴長輩聊天及查詢資訊的好幫手，但也導致犯罪集團用來生成詐騙話術、假網站...

日本三菱與鴻海合作打造電動車並由裕隆生產代工 2026年海外銷售

日本三菱汽車今公布，與鴻華先進簽署合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車（EV）進行供應及開展進一步的討...

日本三菱汽車與鴻華先進簽 MOU 裕隆代工2026上市

裕隆（2201）集團電動車布局報佳音，日本三菱汽車與鴻華先進簽署了合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車...

鴻海旗下鴻華先進宣布 將為日本三菱開發與生產電動車

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）宣布，與三菱自動車工業株式会社簽署MOU。鴻華先進將提供設計與製造管理服務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。