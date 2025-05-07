臻鼎投資泰國不變 與亞洲理工學院合作育才

臻鼎-KY今天宣布在曼谷與亞洲理工學院簽署合作備忘錄（MOU），開啟跨國產學合作，因應全球科技人才需求與技術升級，臻鼎-KY表示，即使美國祭出高額對等關稅，投資泰國決心不變，雖有打擊，相信台商不會垮。

印刷電路板（PCB）廠臻鼎-KY日前於曼谷正式與亞洲理工學院（Asian Institute of Technology, AIT）簽署合作備忘錄（MOU），開啟跨國產學合作，因應全球科技人才需求與技術升級的重要策略布局。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳與AIT董事長AnatArbhabhirama、校長李百祺出席簽約儀式。

沈慶芳表示，臻鼎與AIT將聚焦於「人才培育」、「技術合作」與「產學鏈結」3大領域合作，並透過實習、獎學金與共同研究計畫，培養新一代工程師與管理人才，並深化AI、智慧製造與綠色材料等關鍵領域技術，合作預計於今年下半年啟動。

即使美國課徵對等關稅，臻鼎-KY表示，仍會繼續投資泰國決心不變，雖確實有打擊，但相信台商不會垮。

針對新台幣升值，臻鼎-KY表示，收付高比例都是美元，現金部位多為美元和人民幣，人民幣影響成本，但升值幅度不高，整體而言，新台幣急升短期內一定有影響，過去匯兌損益都是正向，除了疫情時美元較為弱勢的年度，但匯率對財務的影響要拉長一整年來看，未來會持續關注匯率市場趨勢。