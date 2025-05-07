美晶片關稅公布前夕 台日半導體科技促進會成立

美國即將宣布晶片關稅方案之際，前駐日大使、現任總統府資政謝長廷今天成立「台日半導體科技促進會」，致力於構建台日半導體產業間的戰略性溝通平台，促進區域內供應鏈韌性與安全。

台日兩國互為半導體領域的重要夥伴，為加強兩國交流合作，台日半導體科技促進會今天由謝長廷發起成立，不但獲得日方高層支持，也吸引兩國產業界響應及支持，包括環球晶圓、漢民科技、崇越科技、旺宏電子、瑞昱半導體等數10家科技廠商，及數10位產學研專家先進皆列名發起人。

謝長廷致詞表示，台灣跟日本半導體話題不絕於耳，但只有講不會改變事情，當前美國總統川普的關稅政策，也促成大家必須有個平台，以迅速凝聚業者需求，反映給台灣政府，亦可直接與日本組織交流。

日本台灣交流協會副代表服部崇致詞表示，日本和台灣的半導體產業呈現互補關係，且日本有廣大的製造業，都須仰賴台灣的半導體，預計台積電熊本2廠開始運作後，未來的合作動向將越來越明顯。

郭智輝致詞指出，台灣在晶圓代工、封裝測試、AI硬體等領域具備全球領先的優勢，日本則在材料、設備與基礎科學研究實力堅強，這種產業互補與合作的默契，使台日有條件在供應鏈重組之際，不僅能維持效率與品質，更具備高度彈性與應變的能力。

促進會宗旨為建構台日半導體產業之間的戰略性溝通平台，促進彼此在技術、應用及供應鏈上的協力合作與共同發展，主要任務包括建立戰略性溝通管道、擔任產業諮商協調窗口、促進情報與技術合作，並致力於促成未來亞太區域半導體產業的大聯盟。