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緯軟開拓第二成長曲線 全年營收有望續創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
緯軟董事長蕭清志。記者吳凱中／攝影
緯軟董事長蕭清志。記者吳凱中／攝影

緯軟（4953）定調今年以穩健為主軸，同步開闢第二成長曲顯，緯軟董事長蕭清志7日指出，將開拓碧綠草原，聚焦遊戲、機器人等新產業需求，同時持續強化AI業務，目標今年人工智慧相關營收比重要提升至兩成，整體來看，預估今年整體營收有望優於去年、再創新高，力拚營收雙位數增長。

蕭清志表示，2025年緯軟在全球經濟與地緣政治環境不確定下，將秉持穩健策略，積極發展AI與雲端新興商機，預期全年營收表現仍將優於去年。

從緯軟產業營收比重來看，截至今年首季，互聯網34%、IT/高科技22%、新能源12%、金融18%、製造7%、其他7%。

在既有事業方面，緯軟表示，互聯網業務在滲透率接近飽和及高基期下，預期成長趨緩，但今年在新客戶入手下，仍是營運規模的穩定支柱；智能汽車客戶則根據銷售表現動態調整資源及客戶組合，確保風險控管。

蕭清志強調，緯軟開闢第二成長曲線，主要鎖定三大領域，包含遊戲、機器人及大健康，緯軟目前遊戲產業客戶已有約20家，機器人則有3家，雖然新事業目前占緯軟整體營收貢獻仍小，但毛利率較好，會積極拓展。

其中，遊戲產業將是策略重點，緯軟分析，該產業雖客戶規模較小，但人才需求多元、毛利相對高，且具現金流穩定、付款周期短等優勢，將以長期策略合作為目標。

此外，緯軟持續積極參與客戶AI專案，涵蓋AI訓練數據標註、垂直領域模型開發、AI Agent應用及AI推薦算法等核心領域，拓展生成式AI應用場景。緯軟預估，今年全年AI營收占比有望持續提升、達到兩成。

截至今年首季，以緯軟地區營收比重來看，中國大陸72%、台灣15%、日本7%、美國6%。蕭清志分析，受政經環境影響深遠。2025年大陸市場將採取保守經營策略，聚焦產業龍頭與高潛力客戶。

緯軟今年首季受季節性因素及互聯網業務比重提升影響，毛利率下降至14.6%，導致稅後純益降至1.1億元、年減17.5%，每股純益（EPS）為1.51元。

緯軟坦言，今年毛利率較有壓力，但預期首季為今年毛利率低點，後續有望上揚。面對成本與毛利率壓力，緯軟將持續提升管理效率、強化營運規模經濟效益，同時管控OPEX，維穩營業利益率。

AI 毛利率 營收

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