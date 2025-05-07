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中華電攜手長榮海 打造全國首座 5G 自動化貨櫃中心

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電（2412）積極推展5G垂直應用服務，攜手長榮海（2603），以5G企業專網，打造全國首座5G自動化貨櫃中心，為台灣航運業樹立了智慧海港的新標竿。

中華電信7日參與數位發展部「數位多元應用服務場域參訪」活動，於高雄港長榮第七貨櫃中心展示以5G企業專網打造全國首座5G自動化貨櫃中心。

中華電信表示，積極推展5G垂直應用服務，並配合數位發展部推動5G網路建設政府補助計畫，公私協力加速5G應用推廣至各行各業，促進產業數位轉型。成功導入長榮海運第七貨櫃中心，不僅提升貨櫃處理的效率和安全性，更為智慧港口的發展奠定了堅實的基礎。5G技術的應用，使得港口能夠實現高速率、低延遲、大連結的智慧化管理，進一步提升了競爭力。

中華電信技術長黃志雄於出席活動時表示，今年以來國際上經濟情勢變化，劇烈的全球景氣波動，一再考驗港口與航商的經營能力，中華電信很榮幸可以協助高雄港第七貨櫃中心建置5G企業專網，充分運用5G特性，打造現代化的全自動櫃場，實現智慧海港的終極目標。

長榮海運協理吳岳峯表示，長榮第七貨櫃中心的全面啟用象徵在運能上的自動化和智慧化重大突破，提升港口競爭力的同時，更展現出環境友好、智慧節能下的營運能力。第七貨櫃中心不僅是長榮的重大投資，更是對航運產業永續發展的堅定承諾。

在政府鼓勵5G發展的政策助力下，中華電信強調，將善用客戶夥伴、科技平台、基礎網路及優質人才等四大資產優勢，持續深耕新興科技及5G創新應用，賦能產業打造智慧應用場域，共創企業發展最大價值。

5G 中華電信 長榮海運

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