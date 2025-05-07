臻鼎科技集團與亞洲理工學院簽署 MOU 布局國際人才
全球印刷電路板（PCB）龍頭臻鼎科技集團日前於泰國曼谷正式與亞洲理工學院（Asian Institute of Technology, AIT）簽署合作備忘錄（MOU），開啟跨國產學合作新篇章，作為因應全球科技人才需求與技術升級的重要策略布局。
臻鼎科技集團董事長沈慶芳親自出席簽約儀式，AIT董事長Anat Arbhabhirama博士與校長李百祺博士亦親臨現場，展現雙方對合作的高度重視。
沈慶芳表示，臻鼎與AIT將聚焦於「人才培育」、「技術合作」與「產學鏈結」三大領域展開深度合作，並透過實習、獎學金與共同研究計畫，培養兼具創新與執行力的新一代工程師與管理人才，並深化AI、智慧製造與綠色材料等關鍵領域的技術突破。透過雙方深度合作，目標推動技術創新與產業升級，建立更緊密的產學鏈結，促進知識交流與技術轉化，提升雙方在國際市場的競爭力。
公司說明，本項合作預計於今年下半年正式啟動，未來亦將視執行成效，逐步擴展至更多技術面向與國際交流項目，進一步強化臻鼎在全球科技供應鏈中的關鍵地位，為智慧與永續的未來注入創新動能。
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