快訊

粉紅超跑路線接連跳脫預測 彰化埤頭合興宮今也被放鴿子

離婚2年…46歲電視台監製前夫驟逝 八點檔女星最後一刻陪上救護車

外資4天買超926億元！反一ETF 3天敲進9.2萬張 績優黑馬竄出

臻鼎科技集團與亞洲理工學院簽署 MOU 布局國際人才

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎科技集團董事長沈慶芳、總經理簡禎富、AIT 校長李百祺、AIT 校董 Dr. Anat Arbhabhirama簽約。公司／提供
臻鼎科技集團董事長沈慶芳、總經理簡禎富、AIT 校長李百祺、AIT 校董 Dr. Anat Arbhabhirama簽約。公司／提供

全球印刷電路板（PCB）龍頭臻鼎科技集團日前於泰國曼谷正式與亞洲理工學院（Asian Institute of Technology, AIT）簽署合作備忘錄（MOU），開啟跨國產學合作新篇章，作為因應全球科技人才需求與技術升級的重要策略布局。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳親自出席簽約儀式，AIT董事長Anat Arbhabhirama博士與校長李百祺博士亦親臨現場，展現雙方對合作的高度重視。

沈慶芳表示，臻鼎與AIT將聚焦於「人才培育」、「技術合作」與「產學鏈結」三大領域展開深度合作，並透過實習、獎學金與共同研究計畫，培養兼具創新與執行力的新一代工程師與管理人才，並深化AI、智慧製造與綠色材料等關鍵領域的技術突破。透過雙方深度合作，目標推動技術創新與產業升級，建立更緊密的產學鏈結，促進知識交流與技術轉化，提升雙方在國際市場的競爭力。

公司說明，本項合作預計於今年下半年正式啟動，未來亦將視執行成效，逐步擴展至更多技術面向與國際交流項目，進一步強化臻鼎在全球科技供應鏈中的關鍵地位，為智慧與永續的未來注入創新動能。

左起臻鼎科技集團董事長沈慶芳、總經理簡禎富、AIT 校長李百祺、AIT 校董 Dr.Anat Arbhabhirama。公司／提供
左起臻鼎科技集團董事長沈慶芳、總經理簡禎富、AIT 校長李百祺、AIT 校董 Dr.Anat Arbhabhirama。公司／提供

AI 臻鼎 董事長

延伸閱讀

台灣中東合作新里程碑：證交所與杜拜交易所簽署合作備忘錄

日本三菱汽車與鴻華先進簽 MOU 裕隆代工2026上市

郭智輝遭爆砸22萬密宴谷立言等人 AIT說話了

花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：郭智輝個人負擔

相關新聞

傳台積電砍供應商報價度關稅風暴 帆宣董座高新明：若有會盡力配合

美國政府即將公布半導體晶片關稅政策，近期傳出台積電要砍供應商報價，協助度過關稅風暴，對此與台積電關係緊密、承接美國亞利桑...

台日半導體科技促進會成立 環球晶徐秀蘭將出任首任理事長

川普政府即將公布對台灣半導體晶片關稅稅率，由經貿單位與台灣半導體業共同推動的「台日半導體科技促進會」，今（7）日正式宣布...

母親節慶祝有詐？趨勢科技指出三大長輩最容易中招地雷

母親節將近，近年生成式AI讓生活更加便利，雖成為陪伴長輩聊天及查詢資訊的好幫手，但也導致犯罪集團用來生成詐騙話術、假網站...

日本三菱與鴻海合作打造電動車並由裕隆生產代工 2026年海外銷售

日本三菱汽車今公布，與鴻華先進簽署合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車（EV）進行供應及開展進一步的討...

日本三菱汽車與鴻華先進簽 MOU 裕隆代工2026上市

裕隆（2201）集團電動車布局報佳音，日本三菱汽車與鴻華先進簽署了合作備忘錄（MOU），雙方將針對由鴻華先進開發的電動車...

鴻海旗下鴻華先進宣布 將為日本三菱開發與生產電動車

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）宣布，與三菱自動車工業株式会社簽署MOU。鴻華先進將提供設計與製造管理服務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。