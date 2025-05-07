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價格強漲！威剛4月營收創歷史同期最佳 本季營運續升溫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖／聯合報系資料照片
威剛董事長陳立白。圖／聯合報系資料照片

記憶體現貨價與合約價強勢走升，推動記憶體模組大廠威剛（3240）公布4月營收以39.17億元，寫下歷年同期最佳成績，年、月雙增，並攀上13個月新高。威剛董事長陳立白表示，目前公司訂單滿手，工廠已經連續第三個月加班生產，看好記憶體供需情勢轉佳，加上美國對等關稅暫緩效應，預期本季營運可望好上加好，不僅業績穩步升溫，整體績效也將明顯優於第1季。

陳立白指出，由於HBM產能排擠與NAND Flash減產效應同步顯現，目前上游記憶體供貨都相當吃緊，加上先前市場庫存調整已告一段落，產業供給端與需求面幾乎沒有負面因素，因此第二季DRAM與NAND Flash合約價也如先前預期反轉走揚。看好即將登場的台北國際電腦展，各項AI應用、邊緣運算與機器人等新產品都將傾巢而出，將繼續推升全球記憶體位元需求成長，支撐價格呈向上格局。

受惠客戶備貨動能持續加溫，威剛4月營收成長至39.17億元，月增4.63%、年增1.78%，已是連續第4個月增長。以產品組合而言，4月DRAM模組營收比重達57.57%，SSD為29.6%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比12.83%。今年前4月合併營收為138.17億元，其中DRAM模組比重為56.78%，SSD達30.28%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.94%。

營收 記憶體模組

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