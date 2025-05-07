傳台積電砍供應商報價度關稅風暴 帆宣董座高新明：若有會盡力配合

美國政府即將公布半導體晶片關稅政策，近期傳出台積電要砍供應商報價，協助度過關稅風暴，對此與台積電關係緊密、承接美國亞利桑那州廠區廠務統包工程的帆宣董事長高新明今天出席台日半導體科技促進會受訪表示，截至目前為止，公司並未收到台積電要供應商協助降低成本的訊息，「若有，公司基於長期合作的基礎，會盡力配合」。

高新明強調，因應地緣政治包括關稅等政治風險，很多晶圓廠陸續採取因應策略，除了台積電在美國亞利桑那州設廠外，也到日本熊本和德國設廠，聯電也在新加坡設廠，並與英特爾在12奈米製程進行策略結盟；世界先進也在新加坡設新廠；力積電則協助印度塔塔集團設廠。基本上每家晶圓廠都各有各自的韌性及對策，帆宣的對策是緊貼客戶需求，一同到客戶需要的地方進行布局。

至於川普即將公布對台晶片政策，高新明表示，由於稅率還未公布，預料等稅率公布後，各家會依照不同的程度調整，不過相信經濟部應該已有因應方案，部長對產業也相當熟悉。

高新明並以台日成立半導體科技促進會，即是因應地緣風險的最好寫照。台日雙方在半導體產業緊密合作，透過彼此密切合作與交流，有助強化區域內供應鏈韌性與穩定。

至於近期傳出台積電要供應商配合降價，並點名大砍上游材料矽晶圓近三成報價，中美晶集團發言人李崇偉表示，因涉及單一客戶，不對此做回應。不過他強調，中美晶集團多數與客戶簽訂長期合約，雙方都經過縝密考量後才簽約，不會因短期波動因素任意更動，他雖拒絕透露是否有此事，但也間接否則有客戶要求降價三成的傳聞。

高新明也表示，台積電和帆宣長期緊密合作，本來就會整合彼此的供應鏈，強化供應成本結構，雖然目前還未收到台積電要供應商降價的訊息，但以目前的變局，台積電若做出這項要求，帆宣一定會衡量經營條件下，盡力配合。