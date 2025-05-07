強化能源市場布局 遠傳取得思納捷科技過半股權

遠傳（4904）7日代重要子公司新世紀資通公告，董事會決議取得思納捷科技股權，將以每股47元，不超過4.3億元，取得過半股權，遠傳表示，要強化鞏固能源管理市場領導地位，並加速拓展至更多應用領域。

根據遠傳公告，新世紀資通取得不超過思納捷普通股9,075,580股，每股47元，交易金額不超過4.3億元，持股比例約51.3%。

新世紀資通將參與思納捷現金增資及購買現有股東已持有之股份，思納捷每股淨值約15.52元，投資目的為強化鞏固能源管理市場領導地位及加速拓展至更多應用領域。

思納捷成立於2017年，團隊來自資策會能源與物聯網核心技術團隊，以IoT物聯網技術起家，協助建案導入智慧監控系統，曾獲光寶科技、研揚科技、國發基金，及華新麗華旗下子公司華新電通、東元電機旗下東安投資等公司投資。

思納捷研發的智慧總管（iManager）及充電站管理系統（In-Charger），榮獲智慧建材標章，已導入多個建案，充電站管理系統也導入歐特儀等多家停車場業者。